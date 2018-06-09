В Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

В Авдіївці оголосили режим надзвичайної ситуації місцевого рівня через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.

"У зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС) в Авдіївці оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- і електропостачання в Донецькій і Луганській областях працюють в штатному режимі", - повідомила в Twitter прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав на своїй сторінці в Facebook, що до ранку 10 червня в Авдіївці з'явиться вода, якщо збережеться режим тиші.

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"До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене. Зараз запускають насоси. До ранку, якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою", - поінформував він.

У зв'язку Із зупинка роботи Донецької фільтрувальної станції # ДФС в # Авдіївка оголошено надзвичайний сітуацію місцевого уровня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в ДОНЕЦЬКІЙ та Луганскій областях Працюють в штатному режімі. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті обстрілу терористів ДФС неодноразово припиняла роботу. 5-го березня вона зупинилася через пошкодження ліній електропередач. Ремонтні роботи вдалося провести лише 8 березня.

18 квітня Донецька фільтрувальна станція припинила свою роботу через те, що люди відмовилися працювати в умовах постійних обстрілів. А 21 травня було знову пошкоджено високовольтну лінію електропередач.