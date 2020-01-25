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25 січня • оновлено в 20:36
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Кирило Лютий

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями: фото і відео

40.7т
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Двоє українських пілотів отримали поранення в Афганістані після ракетного удару по вертольоту Мі-8, який належить Молдові.

Як передає канал TV8, НП сталася вранці 25 січня в місті Каяки провінції Гільменд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

По вертольоту вдарили з РПГ, коли він ще не встиг злетіти. Ймовірно, його прийняли за військове судно. Однак насправді вертоліт займався доставкою гуманітарних вантажів, переважно продуктів харчування.

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

На борту знаходилися троє членів екіпажу, в тому числі командир і інженер-механік з України. Вони отримали легкі травми, їх доставили в місцеву лікарню і незабаром відпустили. Другий пілот, громадянин Молдови, не постраждав.

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Пресслужба Міноборони Афганістану підтвердила інцидент і інформацію про те, що екіпаж не отримав серйозних поранень.

При цьому громадянство постраждалих і причину НП не уточнили. Міністерство проводить розслідування ситуації.

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями

twitter.com/RisboLensky

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Афганістан
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ефимов владимир
ефимов владимир
ОБОЗ ПРИВЫЧНО БРЕШЕТ. Вертолет перевозил афганских военнослужащих и был сбит боевиками Талибана в провинции Гильменд. В Афганистане был сбит ракетой вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской авиакомпании. Ранения получили афганские военные и члены экипажа – граждане Украины. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдавии Ирину Бодоликэ.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Отмечается, что инцидент произошел сегодня в афганской провинции Гильменд. Вертолет перевозил афганских военнослужащих и был сбит боевиками Талибана. Он приземлился в аварийном состоянии. Экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.
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0
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Молодцы, дончане! И тв Афгане чубатое б а н д е р о в с к о е отребье достали!)) Слава Н о в о р о с с и и!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ШО В АФГАНЕ ТО ДЕЛАЮТ ЭТИ СВИНОEБЫ???
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