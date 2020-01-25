В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями: фото і відео

Двоє українських пілотів отримали поранення в Афганістані після ракетного удару по вертольоту Мі-8, який належить Молдові.
Як передає канал TV8, НП сталася вранці 25 січня в місті Каяки провінції Гільменд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
По вертольоту вдарили з РПГ, коли він ще не встиг злетіти. Ймовірно, його прийняли за військове судно. Однак насправді вертоліт займався доставкою гуманітарних вантажів, переважно продуктів харчування.
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
На борту знаходилися троє членів екіпажу, в тому числі командир і інженер-механік з України. Вони отримали легкі травми, їх доставили в місцеву лікарню і незабаром відпустили. Другий пілот, громадянин Молдови, не постраждав.
Пресслужба Міноборони Афганістану підтвердила інцидент і інформацію про те, що екіпаж не отримав серйозних поранень.
При цьому громадянство постраждалих і причину НП не уточнили. Міністерство проводить розслідування ситуації.
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями
twitter.com/RisboLensky
Video from Kajaki #Helmand via @hammad_niazai #Afghanistan pic.twitter.com/b3T1tQQXAG- Drexluddin Spiveyzai (@RisboLensky) 25 січня 2020 р
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