В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями: фото і відео

Двоє українських пілотів отримали поранення в Афганістані після ракетного удару по вертольоту Мі-8, який належить Молдові.

Як передає канал TV8, НП сталася вранці 25 січня в місті Каяки провінції Гільменд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

По вертольоту вдарили з РПГ, коли він ще не встиг злетіти. Ймовірно, його прийняли за військове судно. Однак насправді вертоліт займався доставкою гуманітарних вантажів, переважно продуктів харчування.

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

На борту знаходилися троє членів екіпажу, в тому числі командир і інженер-механік з України. Вони отримали легкі травми, їх доставили в місцеву лікарню і незабаром відпустили. Другий пілот, громадянин Молдови, не постраждав.

Пресслужба Міноборони Афганістану підтвердила інцидент і інформацію про те, що екіпаж не отримав серйозних поранень.

При цьому громадянство постраждалих і причину НП не уточнили. Міністерство проводить розслідування ситуації.

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

В Афганістані вдарили ракетою по вертольоту з українцями twitter.com/RisboLensky

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