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/Розслідування

Онищенко-утікач повертається: названа дата і плани на вибори

18.2тЧитати матеріал російською

Одіозний народний депутат Олександр Онищенко, який ховається від українського правосуддя в Європі, має намір повернутися в Україну.

Він хоче брати участь у судовому процесі проти нього й у парламентських виборах, заявив сам фігурант "газової справи" в ефірі "112 Україна".

"Ну, я думаю, завтра (22 травня. — Ред.) Буде перше засідання суду, а на друге я вже приїду. Думаю, там, десять днів — два тижні", — заявив він.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

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Онищенко додав, що розглядає варіант участі в дострокових виборах у Раду, які призначені на 21 липня. Він не вказав, із якою партією може піти.

"Ми знаємо, чим він (Петро Порошенко. — Ред.) займався, які корупційні схеми він створював, як він підминав владу в Україні під себе, у нас є низка доказів. Його можна звинуватити в державній зраді, до багатьох корупційних скандалів, тому ми робитимемо все можливе, щоб він не став опозиціонером, а щоб він дійсно був покараний за ті п'ять років, які був президентом", — сказав Онищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро звинувачує Онищенка в розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній із "Укргазвидобування". Збиток від дій депутата оцінюють приблизно в три мільярди гривень.

Нардеп утік із України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті й видачі народного депутата.

У липні 2018 року суд в Іспанії ухвалив рішення про екстрадицію Онищенка в Україну.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
кто следуючий
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
У нас парламентско президентская держава , и говорят президент ничего не решает . А на деле всё в точности до наоборот .
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Палий Виталий
Палий Виталий
А как же, Зелю выбрали, вот Беня и разрешил всей этой мразоте вернуться.
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