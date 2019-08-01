Уся ошпарена: в Запоріжжі чоловік облив окропом свою дівчину

У Запоріжжі чоловік облив окропом свою дівчину, поки вона спала. Постраждала госпіталізована з опіками 21% тіла.

Інцидент трапився 28 липня з Анастасією Шаповаловою 1994 року народження, повідомляє прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.

Відзначається, що правоохоронцям за кілька днів вдалося з'ясувати обставини події.

Чоловік, який вчинив замах на свою співмешканку, зник, поліція вживає заходів для встановлення його місця перебування.

Ілюстрація Народна правда

Як розповіла засновник благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова у Facebook, постраждала – сирота, вона перебуває в 5-й міській лікарні в опіковому центрі. У неї опіки обличчя, шиї, голови, тіла, верхніх і нижніх кінцівок.

У Шаповалової є двоє маленьких дітей 6 і 4 років. Батьком хлопчика і дівчинки є хлопець, який скоїв замах, з яким вона проживала як цивільна дружина.

Зараз діти перебувають у бабусі. Батьки хлопця допомагати мамі своїх онуків відмовилися.

"Я зайшла до неї в палату, але у мене рука не піднялася зробити фото, бо це дійсно горе і біль, молода дівчинка з обвареним обличчям... У мене немає слів, щоб описати це", – розповіла Некрасова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Дівчина потрапила в лікарню в критичному стані і померла через тиждень.

Хлопець Анастасії Ковальової – 28-річний Віталій Чайковський із Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював і часто ревнував Настю.

Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – жоден тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

Анастасія Ковальова з хлопцем Соцмережі

Анастасія Ковальова з хлопцем Соцмережі

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