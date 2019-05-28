Усе винесли: Данилюк повідомив про зникнення секретної інформації з Адміністрації президента

Із ситуативного центру в Адміністрації президента України зникли монітори та сервери, на яких зберігалася секретна інформація.

Про це повідомив новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відповідне відео.

"Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи", – написав у пості Данилюк.

Олександр Данилюк Скрін відео

Чиновник показав порожні стіни приміщення з нішами для моніторів і проводами, які залишилися, а також порожні стелажі для серверів.

"Так вона [ситуативна кімната] зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала зовсім інакше", – сказав Данилюк.

"Все було знято під час зміни влади. Така вийшла "цивілізована" передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори", – додав він.

Нагадаємо, раніше Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО та розповів, що команда президента Зеленського не піде на дефолт України. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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