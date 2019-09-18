Упав на дитину і розчавив: на Кіровоградщині трапилася трагедія

На Кіровоградщині чоловік напився і впав на дитину, від отриманих травм семимісячний хлопчик помер.

Подробиці загибелі дитини спливли після того, як слідчі отримали результати розтину. Про це повідомляє ТСН. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

За словами місцевого жителя Миколи Кирилова, у малюка були зламані два ребра і роздавлена легеня. Сусіди викликали швидку, але медики лише констатували його смерть.

Спочатку мати говорила, що дитина випала з візочка, проте медексперти знайшли на тілі хлопчика множинні травми.

Підозрюваного чоловіка заарештували на два місяці без права на заставу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на дитину в російському дитсадку впала шафа.

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