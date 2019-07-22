"Це справжнє вбивство!" Україну заполонили небезпечні ліки

В Україні активно підробляють ліки. Причому купити "пустишку" можна як в інтернеті, так і у звичайній аптеці.

Фальсифікати можуть виробляти у гаражах, підпільних цехах. А начинкою медпрепарату можуть бути навіть прострочені речовини.

Підробляють найчастіше популярні ліки від грипу, застуди, тиску, від хвороб серця і шлунка. Але зустрічаються і дорогі препарати, наприклад, для хворих на рак. Вони можуть не просто не допомогти, а й вбити людину. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Ніхто не знає, скільки фальсифікованих препаратів на українському ринку.

Підробляють усе – від ліків від раку до таблеток від температури.

Лжетаблетки можна купити як в інтернеті, так і в аптеці.

Торгували підробленими ліками від раку

Нещодавно правоохоронці затримали групу, яка постачала в Україну фальсифіковані препарати для лікування онкозахворювань. За повідомленням Генпрокуратури, впіймали трьох осіб, які продали шість флаконів підробки "Кітруд" на суму у 7 тисяч доларів.

Препарат від раку Нацполіція

Також з'ясувалося, що громадяни України та іноземці постачали контрабандою ці ліки. А також займалися їхнім кустарним виготовленням. Причому торгували їм не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Під час обшуку вилучили таких підроблених ліків на мільйон гривень.

Під час обшуку у "виробників" ліків від раку Нацполіція

Раніше експерти зазначали, що в Україні здебільшого фальсифікують дешеві і масові ліки. Однак виконавчий директор ГО "Асоціація міжнародних фармацевтичних виробників" Володимир Ігнатов каже, що насправді у нас підробляють багато препаратів – як дорогі, так і дешеві.

"Звісно, частіше підробляють ліки, які продаються масово. Їм легше розчинитися у великих обсягах. Але є маса прикладів, коли підробляють і дорогі, життєво необхідні препарати. Насправді це справжнє вбивство. Бо людина купує їх за великі гроші і сподівається, що вони її врятують. А в результаті отримує в кращому разі плацебо", – пояснив OBOZREVATEL Ігнатов.

Директор асоціації професійних аптек України Володимир Руденко також упевнений, що частіше підробляють масові препарати. "Переважно ті, які купують у великих обсягах. Це вигідніше і менше ризику", – сказав нам Руденко.

Таблетки

Обманюють просто в аптеках

Як розповіла OBOZREVATEL киянка Лілія Маркевич, не так давно вона купувала собі ліки від тиску.

"Провізор в аптеці показує мені блістер, а я бачу, що таблетки іншого кольору. Кажу їй про це. А аптекар, і оком не зморгнувши, відповідає мені, що, мовляв, був лист від виробника, де він повідомляє, що тепер ці таблетки вироблятимуть іншого кольору. Я засумнівалася і не купила. А вдома вже виявила, що помилилася з дозуванням. І покопалася в інтернеті. Виявляється, інше дозування моїх ліків саме такого кольору. Але яка провізор! Вона ж просто мені збрехала. тобто вона запідозрила, що продає фальсифікат, і негайно викрутилася, придумавши легенду. Так, тепер у цю аптеку не піду, якщо брешуть, отже, у них не все чисто", – впевнена Лілія.

Новини Ліки від старіння виявилися смертельно небезпечними

А Вікторія Назарчик із Полтавської області якось придбала в аптеці підроблений препарат від алергії.

"Пару років тому доктор порадив мені "Цетрин", і він мені допомагав. Цієї весни купила, але він мені взагалі не допоміг. Очі сльозяться, з носа тече. Думала, може вже звикла, не діє. Знайшла кілька таблеток, які залишилися з минулого року, випила, бо бігти в аптеку було вже пізно. Через півгодини все минулося. Пішла в цю аптеку наступного дня і почала їм говорити. Завідувачка спочатку викручувалася, а потім, коли пригрозила перевіркою, вона просто взяла і повернула мені гроші", – поскаржилася OBOZREVATEL Вікторія.

Ліки

Від "Глоду" до "Смекти"

Правоохоронці також регулярно виявляють підроблені ліки. Так, наприклад, в Одеській області накрили цілу аптечну мережу, яка торгувала фальсифікатами "Смекти", "Сорбекса", "Пароксину", "Мультісорба" та іншими. Причому в аптеках були і спеціальні місця, де ховали ці упаковки.

У Вінницькій області родичі торгували психотропними препаратом для схуднення – "Редуксином" .У Києві жителі Луганської області через інтернет продавали контрабандні ліки, які привозили з Росії, країн Азії та Європи. Серед них були "Лепонекс", "Віфенд", "Золдрія", "Сероквель" та ін.

У Запоріжжі місцевий житель налагодив виробництво у гаражі "Глоду". На етикетках значилася країна-виробник Росія. Усередині виявився спирт невідомого походження.

Також в одному із сіл Прикарпаття просто у цеху обладнали мінізавод, де підробляли популярні ліки від застуди, тиску, від захворювань серця і шлунка. В мішках був невідомий порошок, із якого і виготовляли таблетки і капсули. Тут же було обладнання для переробки конопель.

Накрили цілий цех Нацполіція

Упаковки для підроблених ліків Нацполіція

Також правоохоронці знайшли там цілі рулони з голограмами, упаковки з інструкціями та коробками для ліків. Підробляли ліки зі Словенії, Польщі, Індії і навіть України. Працівники підпільної фабрики працювали тут вахтовим методом, а місцеві жителі запевняють, що нічого не підозрювали.

Розфасований фальсифікат Нацполіція

Також підробляли ліки і у Харківській області. Там у підпільному цеху фасували "Флюколд", "Терафлю", "Фармацитрон". Для виробництва закупили капсули прострочених ліків, і порошок із них змішували із цукровою пудрою. Продавали поштою.

Капсули зберігали у бочках Нацполіція

Статистики ніхто не знає

В Україні ніхто не знає точно, скільки у нас продають підроблених або контрабандних ліків. У Держлікслужбі кажуть, що це всього 1-2% від ринку. У ВОЗ вважають, що в таких країнах, як Україна, це може бути і 10%.

"У ці 10% входять і ті, що завезені до нас із так званого сірого імпорту. Тобто ліки справжні, але випущені не для України. Вони можуть приходити до нас через Білорусь", – вважає Руденко.

Ліки

Найчастіше підроблені препарати можна купити через інтернет. Саме тут продають і дорогі, немасові "ліки".

"У ліцензованих аптеках, де вам видають фіскальний чек, підробку зустріти складно. Можливо, аптека помилково отримала їх від постачальника, який продав їй цю партію, знаючи, що робить", – каже Руденко

Щоправда, Володимир Ігнатов зазначає, що фармацевти і самі можуть брати участь у подібних схемах.

"Жага наживи завжди сильна. Але навіть якщо аптека отримала фальсифікат від постачальника, то провізори повинні знати базові речі, як його відрізнити. Їх має збентежити інша упаковка, колір, запах. Вони легко все це можуть перевірити. І не мовчати, а відразу рапортувати куди треба", – пояснив Ігнатов.

Капсули

Підпільні заводи, гаражі та дірки на кордонах

За словами Ігнатова, дешеві і масові ліки фальсифікують в Україні, на підпільних заводиках або у гаражах. Бо везти їх звідкись невигідно. А ось дорогі підробки до нас завозять.

"Привозять і препарати із сірого ринку, так звану контрабанду. Це коли ліки у нас не продаються, але чомусь лікарі їх призначають. Везуть із Росії, Молдови. До того ж є і дірки на кордонах, через які до нас надходить контрабанда – це Донбас і Придністров'я", – вважає Ігнатов.

Єдиний спосіб перемогти фальсифікати, підробки, контрабанду – це піти шляхом світового досвіду і створити у нас електронну базу, куди виробники вноситимуть дані про кожну випущену упаковку.

"На кожній упаковці стоїть унікальний QR-код. Він вноситься у базу, і по ньому можна відстежити, де випустили препарат, чи потрапив він в Україну. А в аптеці має бути сканер, який під час продажу просто вибиває цю упаковку з бази", – каже Ігнатов.

В Україні був подібний пілотний проект, але поки що на повну потужність він не запрацював.

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