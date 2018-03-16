"Україну дуже люблю": Поклонська зробила заяву про повернення Криму

Депутат нелегітимної Держдуми РФ, екс-"прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що повернення Криму до складу України "неможливе".

"Україна швидше повернеться в Росію. Повернення Криму просто неможливе", - заявила Поклонська, передає "РИА Новости".

За її словами, "відродження України можливе тільки разом з Росією".

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"Україна - це братська країна по відношенню до Росії, і по-іншому бути не може. Україна з її традиціями, культурою, мовою не потрібна ніяким західним партнерам. Плювати вони хотіли на українські турботи, на українські традиції, на мову. А ми ні. Ми один народ, тому і розвиватися повинні разом і процвітати будемо разом на зло ворогам", - сказала Поклонська.

Також вона заявила, що в Україні "зрадниками вважають всіх, хто не згоден з нинішнім злочинним режимом, які говорять правду, захищають свою батьківщину, які захищають справжню Україну".

"Я дуже люблю Україну. Це чудова країна, це чудова культура, традиції, спільна віра... Для мене це не чуже, і я маю права говорити, що я Україну люблю, але справжню, добру Україну. Я не чужа людина для України", - додала вона.

Як відомо, Поклонська працювала в органах прокуратури України з 2002 по 2014 роки. Після анексії Криму вона в лютому 2014 роки переїхала на півострів, де очолила прокуратуру. А в 2016 році стала депутатом Держдуми.

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