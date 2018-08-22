Українців попередили про нову небезпеку поїздок до Росії

Сьогодні в Росії кримінальні справи проти українців фабрикуються не тільки за вказівкою найвищого керівництва і президента Володимира Путіна. Будь-який приїжджий з України може стати випадковою жертвою російської правоохоронної системи.

Таку заяву зробила в ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина, коментуючи арешт у Росії українця нібито за контрабанду запчастин до військової техніки.

"У Москві був заарештований чоловік, який пішов купити якісь конденсатори в звичайному магазині радіотехніки. Росіяни його посадили за те, що ці конденсатори можна використовувати в танках... Вони фактично штампують ці справи... Для українців це є небезпечним", - підкреслила журналістка.

Коментуючи причини такого явища, Волошина зазначила: "Російська ФСБ-шна система наплодила величезну кількість спецслужб, людей у погонах, завданням яких було лише охороняти Путіна, створювати репресивну систему. Сьогодні, коли грошей стає менше, ці люди розуміють, що якщо вони не показують результат своєму керівництву, їх завтра скоротять".

За її словами, найпростіший результат для росіян- "погонників" - "зловити якогось українця, створити проти нього справу і утриматися на посаді, або отримати наступну".

"Зараз в Україні діє вже не тільки воля Путіна, який говорить - "хочу, щоб Сенцов сидів". Зрозуміло, що Сенцов сидить тому, що цього хоче Путін. Але дуже велике число українців у небезпеці тому, що якийсь слідчий з району, який хоче мати наступне звання, може сфабрикувати проти нього справу", - уклала Волошина.

Як повідомляв ObozTV, журналістка Лариса Волошина також звинуватила Росію в п'яти військових злочинах у Криму.