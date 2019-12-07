Українців попередили про аферу з банківськими картами: як не стати жертвою

Шахраї придумали нову схему обману з банківськими картами, яка працює за принципом афери з нібито "знайденим" гаманцем.

Людина виявляє в банкоматі нібито випадково забуту карту, потім з'являється шахрай з підставними "свідками" і починає звинувачувати жертву в крадіжці коштів з рахунку. Як уберегтися від аферистів, розповів в ефірі ObozTV юрист Державного центру правової допомоги Сергій Бреус.

Як зазначив Бреус, на сьогоднішній день "жодними законами України не заборонено тримати або виймати з банкомату будь-яку картку, якщо українець дістав картку з банкомату, це ніяке не правопорушення".

"Слід пам'ятати, що навіть якщо людина дістала не картку, а ті ж самі гроші, будь-яка кримінальна відповідальність настає за умисні протиправні дії. Тобто людина розуміла, що здійснює протиправні дії, і бажала їх настання. Якщо людину попросили взяти картку або навіть гроші – є там відбитки, немає відбитків – якщо у людини не було ніякого наміру чинити протиправні дії, ні до якої відповідальності цю особу не притягнути", – пояснив він.

Юрист порадив українцям, які опинилися в такій ситуації, не хвилюватися, спробувати зберігати холодний розум.

"Скажіть – вирішимо цю правову проблему, зараз викличемо поліцію і вона нам допоможе розставити всі крапки над І. Шахраї цього найбільше бояться, що зараз прибуде патруль і якісь сторонні треті особи. Вони будуть будь-яким чином переконувати людину – не треба нікуди звертатися, дзвонити родичам і поліції, зараз вирішимо проблему швиденько ", – розповів експерт.

"Це, в кращому випадку, звичайний психологічний тиск. Також використовують схеми з введенням людини в транс, коли доторкаються і намагаються зазомбувати. Є різноманітні методики. Треба намагатися відійти від цієї людини, бажано не контактувати, якщо шахрай починає тиснути або наближатися до вас. Переборіть себе і викликайте поліцію – це ніколи не буде зайвим", – підкреслив Бреус.

Зазначимо, що при даній афері шахраї нібито випадково забувають картку в банкоматі і просять її вийняти тих, хто опинився поруч. Після того, як людина їм допомогла і витягла картку, вони перевіряють рахунок, заявляють, що у них нібито зникли гроші, і вимагають їх повернути. "Свідки" починають говорити, що все бачили, і банкомат зберіг відбитки пальців. Аферисти тиснуть і залякують, схема обману, як зі "знайденим" гаманцем. Тільки замість гаманця – забута карта в банкоматі.

zhytomyryanka.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У шахраїв з'явився новий вид "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX в Україні. Псевдопокупці хитрістю виманюють у своїх жертв дані банківських карток.

Також з'явилася інформація про нову схему шахрайства за допомогою СМС про зарахування на рахунок грошей.

Крім того, українців попередили про схему шахрайства, в якій задіяна людина, яка нібито втратила документи, і той, хто їх "знайшов".

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