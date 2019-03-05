"Українці розгнівані": винуватець кривавої ДТП у Харкові намагається вийти на свободу

Захист Геннадія Дронова, якого засудили на 10 років за смертельну ДТП на Сумщині в Харкові, готує апеляцію.

Також на сайті президента збирають підписи під електронною петицією про помилування Дронова. На ранок вівторка, 5 березня, її вже підписали 3124 особи за необхідних 25 тисяч. Як сказав OBOZREVATEL адвокат Дронова Сергій Перепелиця, ініціатор петиції не він, а обурені громадяни.

"Я вважаю, що некоректно давати юридичну оцінку петиції. Але з людської точки зору вона показує, що громадяни незадоволені таким рішенням суду й хочуть, щоб Дронов був виправданий. Підготували звернення розгнівані українці, я не є ініціатором, але у себе в соцмережі поширюю її і підтримую. Думаю, що потрібно використовувати будь-яку можливість, щоб відстояти підзахисного", – сказав Перепелиця.

Геннадій Дронов УНІАН

За словами захисника, суд не надав можливості Дронову хоч якось компенсувати матеріальні втрати потерпілим. Нагадаємо: суд вирішив, що обвинувачені повинні виплатити по 1 млн кожному потерпілому.

"Його автомобіль, який побував у ДТП, перебуває на штрафмайданчику. Суд у вироку вказав, що авто треба повернути власнику. А як його повернути, якщо власник зараз у СІЗО. Ще до вироку я звертався до судді з проханням дати дозвіл начальнику СІЗО запевнити довіреність на отримання та продаж автомобіля. Але суддя мені відмовив. А потім суд закінчився і все", – каже Перепелиця.

Під час винесення вироку

Тепер адвокат чекає, коли почнеться апеляційний розгляд справи і знову спробує оформити довіреність на отримання та продаж авто.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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