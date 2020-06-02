Головна Новини
2 червня • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Українського військового в Криму викрала ФСБ: озвучені "звинувачення"

3.4т
Читати матеріал російською

Російські прикордонники звинуватили викраденого на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом воїна ЗСУ в незаконному перетині кордону.

Крім того, як пише РИА Новости, у ФСБ РФ українцеві приписали транспортування речовини, яка нібито є наркотиком.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по "республіці" Крим за незаконне перетинання державного "кордону" з України в РФ затримано особу без документів, у стані алкогольного сп'яніння", – написали в повідомленні окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ФСБ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
7
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги