Українського військового в Криму викрала ФСБ: озвучені "звинувачення"

Російські прикордонники звинуватили викраденого на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом воїна ЗСУ в незаконному перетині кордону.
Крім того, як пише РИА Новости, у ФСБ РФ українцеві приписали транспортування речовини, яка нібито є наркотиком.
"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по "республіці" Крим за незаконне перетинання державного "кордону" з України в РФ затримано особу без документів, у стані алкогольного сп'яніння", – написали в повідомленні окупанти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом викрали українського військового. Це трапилося вранці 30 травня, просто під час несення бійцем служби на спостережному посту.
Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.
Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.
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