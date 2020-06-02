Українського військового в Криму викрала ФСБ: озвучені "звинувачення"

Російські прикордонники звинуватили викраденого на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом воїна ЗСУ в незаконному перетині кордону.

Крім того, як пише РИА Новости, у ФСБ РФ українцеві приписали транспортування речовини, яка нібито є наркотиком.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по "республіці" Крим за незаконне перетинання державного "кордону" з України в РФ затримано особу без документів, у стані алкогольного сп'яніння", – написали в повідомленні окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом викрали українського військового. Це трапилося вранці 30 травня, просто під час несення бійцем служби на спостережному посту.

Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.

Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.

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