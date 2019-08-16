Український завод військової техніки поскаржився Зеленському на "Укроборонпром": деталі скандалу

У Лозівському ковальсько-механічному заводі (ЛКМЗ) заявили, що дії держконцерну "Укроборонпром" "ведуть до загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 і БТР-4".

Відповідну скаргу колектив підприємства, що виробляє броньовані корпуси для БТР, вузли й агрегати трансмісії, направив до президента України Володимира Зеленського, передає "Укрінформ" із посиланням на відповідний лист.

"Ми, трудовий колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу, ... просимо об'єктивного, справедливого, законного вирішення проблеми збереження єдиного в країні виробництва броньованих корпусів для БТР-3 і БТР-4, яке перебуває на межі існування через, на нашу думку, злочинні дії посадових осіб державного концерну "Укроборонпром" та керівництва підприємств концерну", – йдеться в зверненні.

У листі наголошується, що такі дії ведуть до згортання виробництва бронетранспортерів і вимушеної трудової міграції висококваліфікованих кадрів.

У тексті також викладені факти порушень з боку концерну. Представники заводу звернули увагу на неприпустимість "масованої інформаційної атаки в ЗМІ, під час якої здійснювалися спроби дискредитувати репутацію ЛКМЗ на українському та міжнародних ринках".

Питання загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 і БТР-4 і зриву державного оборонного замовлення, як наголошується в тексті, піднімалися в депутатських запитах до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, секретаря РНБО Олександра Данилюка та на кількох засіданнях військово-промислової комісії РНБО, однак досі залишаються без вирішення.

Політика концерну, додали в листі, привела низку підприємств, зокрема ДП "Київський бронетанковий завод", ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова" та ЛКМЗ, до скорочення виробництва, заборгованості із виплати заробітної плати та виплат у державний і місцевий бюджети, звільнення співробітників і вкрай напружених відносин між підприємствами.

Керівництво та профспілковий комітет підприємства просять Зеленського як верховного головнокомандувача ЗСУ "дати доручення провести перевірку викладених фактів та в разі підтвердження вжити заходів щодо їх усунення", щоб відновити виготовлення БТР для української армії.

Зеленський і Укроборонпром Колаж

Нагадаємо, раніше керівництво "Укроборонпрому" заявляло, що Міністерство оборони зупинило розробку нових видів української бронетехніки й озброєння через нездатність ЛКМЗ, який є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив про майбутні масові звільнення на підприємствах концерну.

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