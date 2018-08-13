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Український суд прийняв скандальне рішення щодо кримського депутата-зрадника

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Деснянський районний суд Києва засудив до п'яти років умовно депутата окупаційної Євпаторійської "міськради" Сергія Осьмініна,якого звинувачували у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як повідомили у прокуратурі АР Крим, чоловік уклав угоду зі слідством, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, передає "Крим.Реалії".

"Деснянським районним судом Києва затверджено угоду про визнання винуватості, укладену з прокуратурою Автономної Республіки Крим із громадянином України - депутатом так званого незаконно створеного органу "Євпаторійська міська рада" у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначено останньому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю у 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки", - пояснили у прокуратурі.

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Сергій Осьмінін

Зазначається, що умовами укладення угоди є беззастережне визнання Осьмініним своєї вини у скоєнні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, які відповідно до Кримінального кодексу України обтяжують покарання.

Як відомо, Осьмініна затримали у квітні 2018 року у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

СБУ заявляла, що під час анексії півострова депутат брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України. За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року затриманого обрали депутатом від партії "Единая Россия" до міськради Євпаторії.

5 квітня Херсонський міський суд заарештував Осьмініна на два місяці. Під час обрання йому запобіжного заходу у будівлі суду сталася бійка, в ході якої група невідомих осіб намагалася "відбити" кримського депутата у працівників СБУ.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
УкраїнаКиїв
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Yuri
Yuri
Так кто кого оккупировал. Ведь он тоже получается оккупант
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