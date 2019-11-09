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9 листопада • оновлено в 23:46
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Український літак загорівся в Шарм-Ель-Шейху: деталі

8.5т Читати матеріал російською

В українського літака компанії SkyUp при посадці в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх загорілося шасі.

Пасажири і члени екіпажу були евакуйовані, потерпілих немає, передає reporter-ua.

Причиною загоряння став витік масла з гідравлічної системи. Екстрені служби аеропорту оперативно ліквідували горіння.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Airlines Inform

"Літак сів досить м'яко, але в момент посадки ми почули дивний гул із лівого боку. В ілюмінаторі було видно заграву від полум'я і густий дим.

Не минуло й хвилини, як біля нашого літака була пожежна команда аеропорту, яка погасила загоряння. Трап подали дуже швидко. Вийшовши з літака, ми побачили метушню технічного персоналу і дим біля шасі", – розповів пасажир.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

reporter-ua

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

reporter-ua

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

reporter-ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в аеропорту Хабаровська (Росія) прямо на злітній смузі загорівся двигун у літака Embraer-190.

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Місце
Єгипет Шарм-еш-Шейх
Теги
літак фотографии SkyUp
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Куни Чан
Куни Чан
Все к чему прикасается рагуль..... ))))))))))))
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Куни Чан, лапоть,ты бы молчал,учитывая вашу печальную статистику за последние годы,но нет...на то он и лапоть
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Да как же так????? Украинские самолёты не могут не гореть не падать!!! Они только летают без заправки вокруг земли сутками!!!!
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