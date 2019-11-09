Український літак загорівся в Шарм-Ель-Шейху: деталі

В українського літака компанії SkyUp при посадці в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх загорілося шасі.

Пасажири і члени екіпажу були евакуйовані, потерпілих немає, передає reporter-ua.

Причиною загоряння став витік масла з гідравлічної системи. Екстрені служби аеропорту оперативно ліквідували горіння.

Ілюстрація Airlines Inform

"Літак сів досить м'яко, але в момент посадки ми почули дивний гул із лівого боку. В ілюмінаторі було видно заграву від полум'я і густий дим.

Не минуло й хвилини, як біля нашого літака була пожежна команда аеропорту, яка погасила загоряння. Трап подали дуже швидко. Вийшовши з літака, ми побачили метушню технічного персоналу і дим біля шасі", – розповів пасажир.

Фото з місця інциденту reporter-ua

Фото з місця інциденту reporter-ua

Фото з місця інциденту reporter-ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в аеропорту Хабаровська (Росія) прямо на злітній смузі загорівся двигун у літака Embraer-190.

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