"Український кіберальянс" заявив про повне припинення співпраці з органами державної влади в Україні, поки з його учасників не будуть зняті підозри в зломі систем Одеського аеропорту і принесені вибачення.

Таку позицію озвучили представники організації на пресконференції за фактом обшуків в їхніх будинках для "Інтерфакс-Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нас звинувачують як групу людей. Тобто, ми сиділи всі за клавіатурою і писали повідомлення. Рівно за рік до цього кіберексперт Олександр Галущенко знайшов уразливості Одеського аеропорту. Ці дані були передані СБУ. Головна мета "Українського кіберальянсу" – допомога в розвитку кібербезпеки України. Якщо нас у цьому звинувачують, значить наша допомога не потрібна", – обурився кіберексперт Андрій Перевезій.

"Український кіберальянс" відмовився співпрацювати з держорганами після обшуків

Також експерти відзначили, що за всі роки своєї діяльності "їх жодного разу не звинувачували в чомусь подібному".

Перевезій розповів як проходили обшуки: "Співробітники КОРДу зламали двері, перерізали кабель інтернету і лякали сусідів, які поверталися ввечері з роботи. У постанові обшуку не було вказано ім'я слідчого".

За словами фахівця, що у його малолітньої дочки вилучили телефону під час обшуку.

"Якби ми вчора передали дані про кібервразливість у міжнародну організацію, Одеський аеропорт би закрили для міжнародних рейсів", – запевнили учасники Альянсу.

"Уже кілька років правоохоронні органи не мають права вилучати техніку – потрібно робити її копію. Слідчий спочатку повинен переконатися, що техніка має інформацію, що стосується справи, а не просто забирати її", – зазначив адвокат Андрій Левковець, що представляє інтереси "Кіберальянсу".

За словами правозахисника, відповідальність за кіберзагрозу перекладається на тих, хто хотів її попередити. Орієнтовну вартість вилученої техніки зараз оцінюють. Після отримання цієї цифри, будуть звертатися зі скаргою на повернення власності.

"Тепер не буде публікацій, нічого очікувати нічних дзвінків, не буде допомоги з нашого боку органам державної влади, все зупинилося", – підсумував кіберексперт Олександр Галущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нацполіціі заявили, що обшук за місцем проживання активістів "Українського кіберальянсу" пов'язаний із кримінальним провадженням за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи аеропорту Одеси.

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