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5 листопада • оновлено в 08:28
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/ Розслідування

Українські воїни вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини

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Жоден український воїн не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 4 листопада.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил на Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 10 обстрілів:

  • чотири рази неподалік Водяного – із озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Мар'їнки – із РПГ і стрілецької зброї;

  • біля Красногорівки – із СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Пищевика – із ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Старогнатівки– зі стрілецької зброї;

  • в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

Українські воїни вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

  • на околиці Новотошківського – по всьому спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї в мінометів різних калібрів і артилерії калібру 122 мм;

  • тричі неподалік Новолуганського – із мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Хутора Вільного – із СПГ;

  • в районі Кримського – із великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Троїцького – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і СПГ;

  • неподалік Залізного – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новгородського – із автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, війна на Донбасі забрала життя понад 3,3 тисяч мирних громадян України, ще майже 9 тисяч були поранені.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Потерь нет, т.к. мозг хiхла не задет, ввиду отсутствия!)
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередная перемога над воображаемыми российскими войсками
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