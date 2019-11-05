Українські воїни вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини

Жоден український воїн не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 4 листопада.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 10 обстрілів:

чотири рази неподалік Водяного – із озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Мар'їнки – із РПГ і стрілецької зброї;

біля Красногорівки – із СПГ і великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – із ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Старогнатівки– зі стрілецької зброї;

в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

на околиці Новотошківського – по всьому спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї в мінометів різних калібрів і артилерії калібру 122 мм;

тричі неподалік Новолуганського – із мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – із СПГ;

в районі Кримського – із великокаліберних кулеметів;

двічі біля Троїцького – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і СПГ;

неподалік Залізного – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новгородського – із автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, війна на Донбасі забрала життя понад 3,3 тисяч мирних громадян України, ще майже 9 тисяч були поранені.

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