Українські воїни вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини

Жоден український воїн не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі в понеділок, 4 листопада.
Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 10 обстрілів:
чотири рази неподалік Водяного – із озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
двічі поблизу Мар'їнки – із РПГ і стрілецької зброї;
біля Красногорівки – із СПГ і великокаліберних кулеметів;
поблизу Пищевика – із ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Старогнатівки– зі стрілецької зброї;
в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:
на околиці Новотошківського – по всьому спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї в мінометів різних калібрів і артилерії калібру 122 мм;
тричі неподалік Новолуганського – із мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;
поблизу Хутора Вільного – із СПГ;
в районі Кримського – із великокаліберних кулеметів;
двічі біля Троїцького – із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і СПГ;
неподалік Залізного – із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
поблизу Новгородського – із автоматичних гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, війна на Донбасі забрала життя понад 3,3 тисяч мирних громадян України, ще майже 9 тисяч були поранені.
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