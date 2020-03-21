Українські респіратори продали Іспанії: з'явилося скандальне відео

В ефірі іспанського телеканалу показали розвантаження респіраторів виробництва української компанії "BUK".

Так, у випуску новин проілюстрували брак захисних засобів від коронавірусу, пише "Цензор.НЕТ" з посиланням на сайт каналу RTVE (щоб подивитися – доскрольте до кінця старніцах).

При цьому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні і коли це було зроблено.

На кадрах видно, як кілька чоловіків розвантажують з машини коробки з логотипом "BUK" і слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

Українські респіратори продали Іспанії Скріншот

Українські респіратори продали Іспанії Скріншот

Українські респіратори продали Іспанії Скріншот

Українські респіратори продали Іспанії Скріншот

Українські респіратори продали Іспанії Скріншот

Відзначимо, що фірма "BUK" з Харкова виробляє респіратори і фільтри до них.

Харківська фірма "BUK" Скріншот

Харківська фірма "BUK" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL рані, Нью-Йорк, де заразилося вже більше п'яти тисяч чоловік, названий новим епіцентром коронавірусу в США. Через 45 днів очікується пік захворювання. Кількість заражених може збільшитися до 110 тисяч.

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