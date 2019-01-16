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Як повернути з Росії полонених українських моряків: адвокат назвав спосіб

1.3тЧитати матеріал російською

Адвокати українських моряків, захоплених у полон Росією в Чорному морі, звертатимуться до європейських судових інстанцій і готувати ґрунт для міжнародного тиску на Кремль.

Про це розповів у ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який захищає командира одного з українських кораблів Дениса Гриценка. За його словами, спочатку необхідно пройти всі російські інстанції.

"Необхідно подати скарги на постанови Лефортовського суду у триденний термін, щоб надалі апеляційна інстанція — Московський міський суд — розглянула ці скарги. Ми не сподіваємося, що судді Московського міського суду будуть справедливішими й об'єктивнішими — вони абсолютно такі самі. Мова про те, що необхідно пройти мінімальний набір юридичних процедур для того, щоб з'явилася можливість подати скаргу до Європейського суду з прав людини", — пояснив Полозов.

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"Ми будемо подавати індивідуальні скарги, так само як і Україна подала міждержавний позов до ЄСПЛ. Таким чином, ці скарги і позови будуть підтримувати одне одного в Європейському суді", — додав він.

За прогнозом адвоката, дана процедура буде не дуже швидкою.

"Тут йдеться не про те, що ЄСПЛ швидко все розглянув, а Росія швидко відпустила моряків. Мова про єдину стратегію захисту військовополонених, коли здійснюються як юридичні дії, так і дипломатичний і політичний тиск. Синхронізація цих процесів може призвести до того, що Кремль ухвалить рішення про те, щоб моряки повернулися додому", — заявив Полозов.

Російський юрист також наголосив, що моряки є військовополоненими згідно із Женевською конвенцією.

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Суд над українськими моряками

Суд над українськими моряками

Facebook Євгенії Ейдер

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфліктобмін полоненимиУкраїнські політв'язні в РосіїПорушення прав людини в РосіїПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
Росія
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ефимов владимир
ефимов владимир
После 5-ти лет лесоповала вернутся на законных основаниях.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Мы будем подавать индивидуальные жалобы, равно как и Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ. Таким образом, эти жалобы и иски будут поддерживать друг друга в Европейском суде".....и вот тут начинается когнитивный диссонанс)Укрообезьяны,скачущие в ПАСЕ в перчатках и гарно спевающие щэню и стерят о недопуске туда российской делегации.Россия имеет полное право сдать все эти ЕСПЧ,т.к не принимает участие в выборе судей туда.Так шта вот такая загагулина получается)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так пусть морячки признаются, что по приказу Пороха вели боевые действия против флота РФ - и будут военнопленными.
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