Як повернути з Росії полонених українських моряків: адвокат назвав спосіб

Адвокати українських моряків, захоплених у полон Росією в Чорному морі, звертатимуться до європейських судових інстанцій і готувати ґрунт для міжнародного тиску на Кремль.

Про це розповів у ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який захищає командира одного з українських кораблів Дениса Гриценка. За його словами, спочатку необхідно пройти всі російські інстанції.

"Необхідно подати скарги на постанови Лефортовського суду у триденний термін, щоб надалі апеляційна інстанція — Московський міський суд — розглянула ці скарги. Ми не сподіваємося, що судді Московського міського суду будуть справедливішими й об'єктивнішими — вони абсолютно такі самі. Мова про те, що необхідно пройти мінімальний набір юридичних процедур для того, щоб з'явилася можливість подати скаргу до Європейського суду з прав людини", — пояснив Полозов.

"Ми будемо подавати індивідуальні скарги, так само як і Україна подала міждержавний позов до ЄСПЛ. Таким чином, ці скарги і позови будуть підтримувати одне одного в Європейському суді", — додав він.

За прогнозом адвоката, дана процедура буде не дуже швидкою.

"Тут йдеться не про те, що ЄСПЛ швидко все розглянув, а Росія швидко відпустила моряків. Мова про єдину стратегію захисту військовополонених, коли здійснюються як юридичні дії, так і дипломатичний і політичний тиск. Синхронізація цих процесів може призвести до того, що Кремль ухвалить рішення про те, щоб моряки повернулися додому", — заявив Полозов.

Російський юрист також наголосив, що моряки є військовополоненими згідно із Женевською конвенцією.

Суд над українськими моряками Facebook Євгенії Ейдер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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