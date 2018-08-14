Українські моряки показали небезпечне озброєння в дії: яскраве відео

Українські моряки показали у мережі, як працює система стабілізації ствола гармати кормового бойового модуля Катран-М, які встановлені на малих броньованих артилерійських катерах ВМС України.

Відео було викладене на сторінці групи Mil.in.ua у Facebook. На ньому видно, що система настільки чітка, що навіть склянка з водою не ворухнулася під час стабілізації гармати.

Морський бойовий модуль БМ-5М.01 Катран-М виробництва ДП Миколаївський ремонтно-механічний завод є варіантом бойового модуля БМ-3 Штурм для бронетехніки. Кути піднесення 30-мм гармати збільшені до 60 градусів, нахилу до 16 градусів. Катран-М ставиться на катери Гюрза-М.

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