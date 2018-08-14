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Українські моряки показали небезпечне озброєння в дії: яскраве відео

36.8тЧитати новину російською

Українські моряки показали у мережі, як працює система стабілізації ствола гармати кормового бойового модуля Катран-М, які встановлені на малих броньованих артилерійських катерах ВМС України.

Відео було викладене на сторінці групи Mil.in.ua у Facebook. На ньому видно, що система настільки чітка, що навіть склянка з водою не ворухнулася під час стабілізації гармати.

Морський бойовий модуль БМ-5М.01 Катран-М виробництва ДП Миколаївський ремонтно-механічний завод є варіантом бойового модуля БМ-3 Штурм для бронетехніки. Кути піднесення 30-мм гармати збільшені до 60 градусів, нахилу до 16 градусів. Катран-М ставиться на катери Гюрза-М.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Генеральний штаб ЗСУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Вот и до окраины доходит ….прогресс 90х того века. Это прогресс.
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Піталєв Володимир
Піталєв Володимир
Rusnak Nikolay, До Москвы-России - окраины Руси-Украины? Согласен. :)
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
во козломордих бомбануло. і їм одначе все таки та прилетить навіть з того що "не стріляє" як це було доведено на протязі останніх років.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Украинские моряки показали опасное вооружение в действии" ... клоуны это, а не моряки. Посмотрите на YouTbe - такие поделки делают даже школьники.
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