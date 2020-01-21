Українок "експортують" у борделі по всьому світу: як примушують по 10 годин без вихідних і де вербують

Тільки за січень 2020-го за кордоном накрили відразу кілька борделів, у яких "засвітилися" наші землячки.

Україна залишається країною, звідки "експортують" дівчат для іноземних борделів. Зустріти наших "жриць кохання" можна в Туреччині, Китаї, Індії... Найчастіше українки самі погоджуються на такий вид прибутку, а "вакансії" шукають навіть на сайтах безкоштовних оголошень. Місячний оклад досягає $10 тис.

Детальніше про те, як влаштований секс-бізнес, як вербують і чим заманюють наших красунь їхати на "заробітки" – читайте в матеріалі " OBOZREVATEL

Заробляють мільйони

В Ізраїлі поліція викрила злочинну організацію, у борделях якої "працюють" десятки українок. Тільки за кілька місяців її глава (у місцевих ЗМІ його називають 41-річним "Алеф Шином") зміг заробити 11 млн шекелів. Відповідно до курсу, це майже $3,38 млн.

Члени угруповання нібито зв'язувалися з жінками, коли ті перебували в Україні, кликали їх в Ізраїль для роботи повіями, а далі возили від покупця до покупця.

"Анкети дівчат, яким було всього по 18 років, розміщували на вебсайті Ibiza Escort. За послуги українкам платили 800-1500 шекелів ($231-434) на годину. Ще приблизно 100 шекелів – водієві, а решту ділили між собою. Менеджери також наймали осіб, які знали, як просувати сайт групи й отримувати якомога більше грошей від онлайн-реклами. За дуже короткий проміжок часу вони заробили мільйони", – сказав" 13-му каналу" Цахи Тал із поліції Тель-Авіва.

Поліцейські Тель-Авіва провели спецоперацію: "замовили" послуги українок

Також у поліції поділилися подробицями розслідування – там склали список наших співвітчизниць, а потім під виглядом клієнтів замовляли "любов за гроші", для чого спеціально орендували готельні номери в Тель-Авіві, Герцлії та Нетанії. У такий спосіб документували злочинців. В готелі поліцейські повідомляли "жрицям кохання", що їм нічого не загрожує, а просто хочуть встановити особи організаторів угруповання. Місцеві ЗМІ уточнюють, що в країні сутенерство, секс-торгівля й управління борделем караються, проте сама проституція залишається законною.

В Європі тільки за цей місяць "накрили" відразу кілька будинків розпусти, пов'язаних із українцями. У Неаполі (Італія) 16 січня заарештували 41-річного українця – він організував бордель у національному парку Везувію (поблизу вулкана). Причому в салон карабінерів привів донос ревнивих дружин.

У Неаполі на бордель поскаржилися ревниві дружини ilmattino.it

Буквально за тиждень до цього випадку в іспанському місті Гранада затримали угруповання, яке тримало в рабстві п'ятьох жінок з України та Росії – їх запрошували працювати організаторками заходів та диско-артистками з оплатою 3 тис. євро на місяць.

"Хоча обіцяли працевлаштування без інтиму, ті змушені були займатися проституцією в клубі по 10 годин на день, без вихідних. Вже встановлено, що дівчата прибули до Іспанії як туристки. Там їх зустрічав власник клубу і розміщував у апартаментах. Контроль над ними був суворим, за все штрафи, а вихід на вулицю – тільки з дозволу", – писали місцеві сайти.

Оплачують паспорт і переліт

За українським законодавством, дії тих, хто вербує дівчат на роботу, підпадають під статтю "торгівля людьми", за якою тільки торік було відкрито 316 кримінальних проваджень. Як розповів OBOZREVATEL начальник Департаменту з боротьби з торгівлею людьми Нацполіціі Артем Крищенко, топ-3 країни, куди вивозять українок в сексуальне рабство, – це Росія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати.

Ловлять сутенерів часто, а їхній інтерес у пошуку українок за кордон – 20%. "В одному з розслідувань, яке ми вели, чоловік вербував дівчат до Туреччини. Одній із потерпілих за кожного клієнта платили б $40, а йому – $10. Раз на місяць він отримував переказ на картку – за курсом це $500-2000", – розповів нам один із поліцейських.

В Одесі іноземець "вербував" дівчат у Бельгію Поліція Одеської області

Наприклад, житель Луцька в травні-червні 2019-го добирав "персонал" у Волинській області для роботи в німецькому Гамбурзі. Він підшукував дівчат зі складним матеріальним становищем, але після одніїє зі "співбесід" був затриманий поліцією.

У Маріуполі Одеської області Анатолій С. розмістив оголошення на OLX. Обіцяв місцевим мешканкам роботу офіціантками в ізраїльському місті Хайфа. А вже під час зустрічі розповів подробиці. Він оформляв їм паспорти, оплачував дорогу і навіть супроводжував – мовляв, якщо їхати парами, то в ізраїльської поліції виникне менше підозр.

В Одесі напередодні Нового року молода мама поскаржилася малознайомій жінці на вулиці, що грошей на життя не вистачає, а з дитиною знайти роботу складно. Діна (так звали сутенерку) запропонувала одеситці роботу на Кіпрі. Пообіцяла, що за кожного клієнта вона отримуватиме $150-200, а на місяць заробіток складатиме приблизно $3-5 тис.

Відкрито кличуть на роботу

Багато російськомовних сайтів, які пропонують ескорт-послуги, відкрито публікують інтимні вакансії. Наприклад, на одному з ізраїльських ресурсів описані всі плюси й мінуси такої роботи. Там уточнюється, що навіть коли публічний будинок закривається й опечатується, дівчата не розходяться, а за кілька годин знову продовжують "роботу" в іншому місці.

"Але мати справу з нелегалками й туристками ніхто не бажає, тому жінки оформляють фіктивні шлюби. Статистичні дослідження показують, що щомісячний заробіток повій в Ізраїлі досягає $10 тис. За день вони можуть обслужити до 10-15 осіб", – повідомляється на одному з таких сайтів із "працевлаштування".

Дівчат шукають "на роботу" в інтернеті

А ось на форумах представниці давньої професії пишуть відгуки про "роботодавців", діляться досвідом і даними про небезпечних клієнтів. Наприклад, суми пропонованих заробітків потрібно ділити на два. Адже 50% прибутку віддають своєму менеджеру. Також попереджають про рейди – 7 січня жительок міста Бат-Ям (Тель-Авівський округ Ізраїлю) попередили про те, що будуть перевірки поліції та податкової.

Секс-тури, які дівчата називають "контрактом", тривають зазвичай місяць і не є постійним заробітком. Близьким жінки брешуть, що поїхали на відпочинок, а в соцмережах викладають фото з курортів. Тому додають, що Туреччина стала незручною – можна випадково зустріти знайомих і "спалитися".

Кажуть, що Європа вже не в тренді – мало клієнтів і грошей, доводиться брати не найкращі замовлення. Здебільшого, це бідні мігранти на велосипедах. І там "нічні метелики" часто стають жертвами пограбування й ґвалтівників. У Парижі, попереджають зараз, лютує грабіжник з милицями.

В ОАЕ затребувані тільки високі "моделі". А в Китаї, який ще недавно був дуже популярний, є свої мінуси – місцеві воліють не користуватися засобами контрацепції, що потім обертається хворобами. Серед популярних напрямків – Південна Корея та Індія, а дехто їде навіть в Латинську Америку.

"В Індії жінка з білою шкірою – це предмет захоплення. Там і своїх дівчат легкої поведінки вистачає, але слов'янки дуже цінуються. І не кожному вони по кишені, тому просто так на вулиці наших землячок не зустрінеш. Кілька років тому з цієї причини навіть намагалися обмежити видачу віз українкам", – підтверджує "популярний секс-маршрут" киянка Ірина, яка часто з чоловіком буває в Індії.

Правда, зважаючи на оголошення в інтернеті, заробітки в Індії пропонують невисокі – $40 за клієнта. А популярністю користуються слов'янки зі світлим волоссям і великими грудьми.

А що в нас?

Аліна з Коломиї (Івано-Франківська область) влаштовувалася адміністраторкою до аутсорсингової компанії, яка розташована в самому центрі Києва – на вулиці Шота Руставелі.

"Було дивно, що досвід роботи взагалі не цікавив, а на зустріч попросили взяти з собою паспорт. Вже перед співбесідою мене попросили залишити всі речі в коридорі. Заспокоїли, що весь офіс у камерах і нічого не пропаде", – згадує вона.

Уже під час співбесіди вона зрозуміла, що потрапила в контору, яка займається ескорт-послугами. Саме з цієї причини співробітники боялися телефонів – щоб претендентки не могли записати розмову.

"У них є кілька офісів у Києві, і навіть в Москві. Система безпеки там така, що поліція позаздрить – всі апартаменти для побачень обладнані камерами. І якщо у когось виникають проблеми, то охорона моментально виїжджає на місце. Там є своя система паролів – якщо дівчина, у якої клієнт, по телефону говорить, що у неї все добре, це означає, що в неї капець як все погано", – розповіла нам Аліна.

Як не потрапити в "полуничку"

Щоб не зіткнутися з роботою в "сфері інтиму", експерти з працевлаштування радять їхати на роботу за кордон через перевірених посередників.

"Якщо фірма-посередник з'явилася два дні тому, а під час працевлаштування офіціанткою обіцяють зарплату гендиректора, то це повинно викликати підозри. І якщо у відгуках про роботу пишуть, що все добре, а робота – дві години на день, але немає згадок про щось безпосередньо пов'язане з роботою, наприклад, про гори брудних тарілок, то теж варто пошукати більш детальну інформацію про роботодавця", – сказала нам експертка з працевлаштування robota.ua Тетяна Пашкіна.

Вона пояснює, що відомі українські сайти з працевлаштування завжди вимагають від фірм-посередників надати всі документи. Наприклад, для роботи за кордоном вони повинні показати відповідну ліцензію.

"Але може трапитися таке, що 15 готелів справді шукали собі персонал, а 16-а фірма вирішила скористатися перевіреною репутацією та влаштувала набір дівчат не офіціантками. І застрахуватися від таких несподіванок можна. Якщо ставити багато питань про умови, попросити фото кухні, ресторану або місця, де шукач роботи буде мешкати", – уточнила експертка.

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