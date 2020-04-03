Українку Ладиміру Басову оштрафували на 17 тисяч гривень за недотримання режиму карантину та ізоляції.

Раніше дівчина прибула в Україну з Таїланду, повідомив в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"29 березня з Бангкока рейсом PS1172 прилетіла з відпочинку громадянка України Ладимира Басова. Прикордонники взяли з Ладиміри особисте зобов'язання відповідно до якого вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції. В якості адреси, де вона обіцяла бути в самоізоляції вона вказала квартиру бабусі і дідусі, які проживають в Миколаєві", – написав він.

Однак замість самоізоляції дівчина стала їздити по Києву, зустрічаючись з друзями.

"Факт порушення режиму самоізоляції Ладиміра задокументувала сама в своїх численних селфі і відео, розміщених в соціальних мережах, що обурило багатьох користувачів, що стали робити їй зауваження", – вказав Геращенко.

Він додав, що поліцейські сьогодні, 3 квітня, вручили Басовій протокол про адміністративне правопорушення за яким послідує штраф в 17 тисяч гривень

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