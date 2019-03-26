|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Українка подарувала партії 2,2 млн і потрапила на відео

1.9тЧитати матеріал російською

Громадянка України здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою.

Про незаконні дії повідомила на сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, проскрольте до кінця).

"Громадянка, усвідомлюючи заборону на здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка зі свого боку, використавши службове становище і адміністративний вплив на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів і підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції", — зазначила вона.

Українка подарувала партії 2,2 млн і потрапила на відео

Так, підозрювана внесла на розрахунковий рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, незаконно використавши персональні дані 15 громадян України і не вказавши себе як власника коштів та їхнього платника.

Новини
"Стримуйте почуття!" Рада церков звернулася з потужним закликом напередодні виборів в Україні

За результатами слідства їй оголошено підозру за ч. 4 ст. 159-1 КК (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації). Вирішується питання про оголошення підозри керівнику відділення банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь особовий склад МВС перейшов на посилений режим для організації правопорядку під час виборів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Лариса Сарган
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки