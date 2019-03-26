Українка подарувала партії 2,2 млн і потрапила на відео

Громадянка України здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою.

Про незаконні дії повідомила на сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, проскрольте до кінця).

"Громадянка, усвідомлюючи заборону на здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка зі свого боку, використавши службове становище і адміністративний вплив на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів і підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції", — зазначила вона.

Так, підозрювана внесла на розрахунковий рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, незаконно використавши персональні дані 15 громадян України і не вказавши себе як власника коштів та їхнього платника.

За результатами слідства їй оголошено підозру за ч. 4 ст. 159-1 КК (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації). Вирішується питання про оголошення підозри керівнику відділення банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь особовий склад МВС перейшов на посилений режим для організації правопорядку під час виборів.

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