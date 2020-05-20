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21 травня • оновлено в 01:51
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Україні порадили використовувати на Донбасі бойових роботів

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Використання "москітної" доктрини на Донбасі буде більш ефективним методом захисту від агресії Росії, який дозволить зберегти життя українських військових.

В інтерв'ю "Фактам" військовий експерт і директор Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначив, що масштабні бойові дії, такі як Сталінградська або битва при Курській дузі, зараз неможливі.

"Потрібні інші підходи. Я виступаю за "москітну" доктрину. Це ідеологія "тисячі укусів". Це коли використовується багато безпілотників замість одного літака. Замість одного танка або бронетранспортера – 20-30 наземних бойових роботів. Для порівняння: БТР-4 за держзамовленням закуповується за ціною 9,3 мільйона доларів [250 млн грн]. А один ударний бойовий робот з ракетними комплексами коштує менше 3 мільйонів гривень. А за ціну одного корвета можна закупити 30 ракетних катерів.

Наприклад, якщо ми за три хвилини війни втрачаємо військовий корвет, то важко зрозуміти, навіщо ж ми виклали такі величезні гроші? А "москітний" флот, навіть якщо буде втрачена його третя частина, все ще буде залишатися цілком боєздатним", – розповів експерт.

Валентин Бадрак

Валентин Бадрак

cacds.org.ua

За його словами, втілити таку доктрину в життя заважає бюрократія, а також доведеться навчати особовий склад використанню цих бойових роботів.

"Це вимагає певного часу і зусиль. Але це потрібно робити для того, щоб зберегти життя наших солдатів. Потрібна політична воля, щоб програма роботизації та автоматизації стали пріоритетними напрямками. Бойові роботи з'явилися на озброєнні ще в 2016 році. І що? Роботизація в армії не розвивається", – поскаржився Бадрак.

Зеленському підказали, як зберегти життя українських військових на Донбасі. Ілюстрація

Зеленському підказали, як зберегти життя українських військових на Донбасі. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також у мережу потрапило фото з Донецька: окупанти вже ввели в місто бойові машини.

Штаб ООС відреагував на провокаційні заяви терористів, повідомивши, що українські військові готові до будь-яких дій терористів і в зоні бойових дій у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Валентин Бадрак
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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