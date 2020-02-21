Морський трибунал ООН ухвалив важливе для України рішення

Арбітражний трибунал, який був сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), визнав свою юрисдикцію розглядати справу України проти Росії щодо Азовського моря та Керченської протоки.

Рішення було винесено в п'ятницю, 21 лютого, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Трибунал відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розглядає важливі аспекти вимог України, у тому числі пов'язані з порушенням Росією UNCLOS в Керченській протоці і Азовському морі", – заявили в МЗС.

Як пояснили у відомстві, це рішення означає необхідність проведення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського моста і зупинок кораблів в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству.

Водночас суд прийшов до висновку, що у нього немає юрисдикції щодо частини вимог, які стосуються прав України як прибережної держави у водах поблизу Криму, оскільки у нього немає юрисдикції вирішувати питання суверенітету над півостровом.

"У той же час, суд чітко визначив, що визнання наявності спору про територіальну приналежність Криму жодним чином не означає будь-яких змін такого статусу", – пояснили в МЗС.

У відомстві додали, що тепер Україна готуватиметься для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом.

Після того, як будуть вивчені письмові заяви сторін, суд проведе слухання по суті

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Українська сторона передала докази вторгнення і окупації Росією частини Донбасу, а також Криму.

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