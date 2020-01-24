Україна зазнала величезних втрат: як минув тиждень в ООС

За період із 17 по 23 січня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 55 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Загинуло четверо українських військовослужбовців, поранення отримали 12 бійців.

Збільшилася кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, кількість зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Знову зафіксовані випадки недопуску спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольну територію. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 17 по 23 січня

У п'ятницю, 17 січня, поліцейські, що несуть службу на блокпостах в районі ООС, взяли участь у навчаннях із відпрацювання навичок реагування на позаштатні ситуації, зокрема на спробу прориву через блокпост на автомобілі.

У суботу, 18 січня, в результаті ворожого обстрілу в Попаснянському районі Луганської області загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Валерій Закусило. Герою було 32 роки, у нього залишилися дружина і дві дочки.

Загиблий солдат 72-ї окремої механізованої бригади Валерій Закусило ТСН

22 січня з Героєм попрощалися в місті Біла Церква Київської області, де він проживав із сім'єю.

У Білій Церкві попрощалися із Валерієм Закусило Скріншот відео

У неділю, 19 січня, загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Слободанюк. Молодший сержант був убитий внаслідок ворожого обстрілу. Герой був родом із Миколаївської області.

Загиблий солдат 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Слободанюк Цензор.Нет

У понеділок, 20 січня, на Донбасі від кулі снайпера загинув командир відділення 56-ї окремої мотопіхотної бригади Василь Муха. Герой був родом із Харківської області, йому був 31 рік.

Загиблий боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади Василь Муха Цензор.Нет

В районі ООС провели черговий рейд із виявлення контрабанди. На одному зі складів Донецької області виявили тютюновий фальсифікат: сигарети марки "OSCAR", "M1", "H3" без марок акцизного податку України. Всю партію товару на загальну суму понад мільйон гривень вилучено.

На Донеччині виявили тютюновий фальсифікат Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 21 січня, в районі ООС побувала іноземна делегація на чолі з головою ОБСЄ Еді Рамою. Озвучено мету візиту – оцінка ситуації на Донбасі, зокрема в точках розведення сил. У Станиці Луганській члени делегації зустрілися з головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.

Район ООС відвідав голова ОБСЄ Еді Рама Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 22 січня, в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Наразі ім'я Героя невідомо.

У Донецькій і Луганській областях відбулися святкові заходи з нагоди Дня Соборності. Зокрема святкування відбулися у Бахмуті і Сєвєродонецьку.

На Донбасі відзначили День Соборності Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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