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Україна успішно випробувала нову ракету "Нептун": з'явилося потужне відео

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У мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Кадри показав президент України Петро Порошенко у своєму Twitter. "На полігоні відбулися успішні випробування українських крилатих ракет, призначених для посилення оборони України. Вони будуть розміщені на кораблях українського військового флоту і в підрозділах берегової охорони", – підкреслив глава держави.

Відмічається, що всі складові і комплектуючі комплексу крилатих ракет "Нептун" зроблені на українських оборонних підприємствах. Черговий етап випробування пройшов успішно.

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Україна успішно випробувала нову ракету "Нептун": з'явилося потужне відео

Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Нептун! Нептун! Слышишь взрывы на востоке? Это рвутся ватные пуканы.)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ракета в ходе испытаний успешно поразила Черное море! СУГС три раза!
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