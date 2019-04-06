Україна успішно випробувала нову ракету "Нептун": з'явилося потужне відео

У мережі показали потужне відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Кадри показав президент України Петро Порошенко у своєму Twitter. "На полігоні відбулися успішні випробування українських крилатих ракет, призначених для посилення оборони України. Вони будуть розміщені на кораблях українського військового флоту і в підрозділах берегової охорони", – підкреслив глава держави.

Відмічається, що всі складові і комплектуючі комплексу крилатих ракет "Нептун" зроблені на українських оборонних підприємствах. Черговий етап випробування пройшов успішно.

Прес-служба Міноборони

Щодня посілюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалину випробування крілатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на Озброєння Військово-Морський Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ - Петро Порошенко (@poroshenko) 5 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся