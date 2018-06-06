Україна подає до Гааги новий позов проти Росії

Україна підготувала і подасть до Міжнародного суду ООН в Гаазі завершений позов проти Росії за порушення двох конвенцій Організації.

Про це повідомив в Харкові під час зустрічі зі студентами міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

"Предмет позову - порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації", - пояснив міністр.

За словами Клімкіна, позов буде поданий 12 червня.

Міністр запевнив, що порушення Росією цих конвенцій буде доведено.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ підготувати даний позов ще в січні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію виплатити компенсацію в $ 159 млн кільком українським інвесторам у справі про анексію Криму.