УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Україна подає до Гааги новий позов проти Росії

1.4тЧитати новину російською

Україна підготувала і подасть до Міжнародного суду ООН в Гаазі завершений позов проти Росії за порушення двох конвенцій Організації.

Про це повідомив в Харкові під час зустрічі зі студентами міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

"Предмет позову - порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації", - пояснив міністр.

Новини
Перемога України в Гаазі: озвучені серйозні наслідки для Росії

За словами Клімкіна, позов буде поданий 12 червня.

Міністр запевнив, що порушення Росією цих конвенцій буде доведено.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ підготувати даний позов ще в січні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію виплатити компенсацію в $ 159 млн кільком українським інвесторам у справі про анексію Криму.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуУкраїна проти Росії в Гаазі
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Об'єкти
Міжнародний суд ООНМіністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги