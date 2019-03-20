Україна підняла бойові літаки над Азовським морем: що відбувається

Авіація Збройних сил України провела навчання над акваторією Азовського моря.

Як сказано в повідомленні Міноборони, екіпажі літаків МіГ-29 і Су-25 провели бойове завдання, прикриваючи з повітря кораблі ВМС, які "вийшли в похід".

"Під час льотної зміни, екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, серед яких, зокрема, зліт парою, протиракетні маневри тощо. Польоти відбувалися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження", — повідомили в прес-службі.

"Пілоти, виконавши польотне завдання, один за іншим здійснили посадку на одному з оперативних аеродромів в безпосередній близькості від району проведення операції Об'єднаних сил", — розповіли в Міноборони.

Су-25

МіГ-29

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Росія направила в Чорне море бойовий підводний човен "Старий Оскол", який оснащено крилатими ракетами "Калібр".

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