Україна передасть Білорусі докази злочинів вагнерівців, – Аваков

Аваков заявив, що Україна зацікавлена в екстрадиції вагнерівців. Фото finbalance.com.ua.

Правоохоронні органи України передадуть Білорусі дані, які підтверджують злочини бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС. Він уточнив, що вже були провів консультації з офіційними представниками країни.

"МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежної Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер"", – йдеться в повідомленні.

Аваков підкреслив, що Київ зацікавлений в екстрадиції затриманих бойовиків, які вчинили злочини на території України.

Глава МВС уточнив, що вже провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.

"Нестабільність і спровокована напруженість в Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні в тому числі. У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" та "іхтамнетов ", а потім прийшли загони Гіркін, Безлер й інші, хто почав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років", – зазначив Аваков.

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