Україна наполягатиме на видаванні вагнерівців, які воювали на Донбасі, – Зеленський

Українська сторона має намір звернутися до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які воювали на Донбасі.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави. Він уточнив, що зараз із Мінськом ведуться консультації з цього питання.

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до воєнних злочинів на тимчасово окупованій території і проти яких Служба безпеки зібрала достатньо доказів", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що дії вказаних осіб мають бути ретельно розслідувані, а винні – покарані.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко розповів OBOZREVATEL про те, що білоруський президент Олександр Лукашенко може погодитися передати Україні затриманих членів ПВК "Вагнер", якщо будуть надані докази їх участі у війні на Донбасі.

За даними МЗС Білорусі, деякі із затриманих бойовиків мають українське громадянство.