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Україна наполягатиме на видаванні вагнерівців, які воювали на Донбасі, – Зеленський

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
2,4 т.
Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на видачі вагнерівців

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на видачі вагнерівців.

Українська сторона має намір звернутися до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які воювали на Донбасі.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави. Він уточнив, що зараз із Мінськом ведуться консультації з цього питання.

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до воєнних злочинів на тимчасово окупованій території і проти яких Служба безпеки зібрала достатньо доказів", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що дії вказаних осіб мають бути ретельно розслідувані, а винні – покарані.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко розповів OBOZREVATEL про те, що білоруський президент Олександр Лукашенко може погодитися передати Україні затриманих членів ПВК "Вагнер", якщо будуть надані докази їх участі у війні на Донбасі.

За даними МЗС Білорусі, деякі із затриманих бойовиків мають українське громадянство.

УкраїнаЧВК ВагнераВійна на ДонбасіОфіс президента Володимир Зеленський
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  2. Розслідування