Україна могла стати притулком гвалтівників: в ГПУ зізналися в роботі з Росією

Україна співпрацює з Росією в сфері видачі розшукуваних злочинців, щоб не стати притулком для вбивць і гвалтівників.

Про це заявив один із заступників генерального прокурора України Віталій Касько виданню TheBabel. Він додав, що питання піднімалося в 2014 році.

"Тоді ми зупинили екстрадиційні процедури і перестали надавати правову допомогу Росії, тому що де-факто ми в стані війни. Однак Росія першою почала видавати в Україні правопорушників, а ми вирішили видавати частково", – розповів він.

Касько додав, що в Росії українських розшукуваних завжди затримували більше, ніж в Україні російських.

"Уявіть, що в Росії когось підозрюють у вбивстві або зґвалтуванні. Ця людина виїжджає в Україну, а ми відмовляємося її видавати. Чого ми добиваємося? Людина залишається тут, і поступово Україна стає притулком злочинців. Так свого часу Придністров'ї було притулком для серійних кілерів", – підкреслив Касько.

За його словами, нові домовленості запрацювали з 2014 року.

"Ми вирішили, що коли мова про загальнокримінальні, економічні або насильницькі дії, ми співпрацюємо. Якщо ж це політично сенситивний кейс, відмовляємо або в екстрадиції, або в правій допомозі", – підсумував він.

Deita.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська сторона за запитом ФСБ Росії видала громадянина РФ Тимура Тумгоева, який засуджував вторгнення на Донбас.

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