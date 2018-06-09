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"Україна капітулює": ватажок "ДНР" відзначився новою мрією

5.6тЧитати новину російською

Ватажок терористів "ДНР" на Донбасі Олександр Захарченко, кажучи про терміни розв'язаних ними бойових дій, раптом згадав про Столітню і Тридцятилітню війни.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю RT. "Давайте згадаємо Європу, Війну Червоної та Білої троянд, Столітню війну, Тридцятилітню війну. Ці конфлікти були набагато масштабніші. Це, звичайно, іронічна аналогія", - сказав він.

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При цьому Захарченко стверджує, що на Донбасі війна так довго тривати не буде.

Ватажок терористів називає два варіанти вирішення конфлікту. Обидва - вигідні тільки "ДНР": "Перший - Україна капітулює, і ми займаємо територію, яку ми вважаємо споконвічно нашою. Другий - Україну очолюють ті люди, з якими можна буде сісти за стіл переговорів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у невизнаній "ДНР" Олександра Захарченка, швидше за все, змінить голова так званої Народної ради республіки Денис Пушилін.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
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