Головна Новини
18 травня • оновлено в 22:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Україна екстрадувала в Грузію лідера ІДІЛ. Фото та відео

2.2т
Читати матеріал російською

До Грузії з України екстрадували одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвілі на прізвисько "Аль Бара Шишані".

Про це повідомила пресслужба СБУ 18 травня. Літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp доставив Тохосашвілі в супроводі конвою в аеропорт Тбілісі 17 травня, поінформувала Служба державної безпеки Грузії (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Справа Тохосшавілі буде слухатися в Тбіліському міському суді.

У Грузії екстрадували Аль Бара Шишані

У Грузії екстрадували Аль Бара Шишані

Колаж

Громадянин Грузії перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Влітку 2018 року він незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

Екстрадиція Аль Бара Шишані

Екстрадиція Аль Бара Шишані

ssu.gov.ua

"Аль Бара Шишані" співробітники української спецслужби затримали 12 листопада 2019 року в Київській області.

Правоохоронці з'ясували, що з 2012 року він обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки.

У 2013 році терорист зайняв одну з найвищих посад в ІДІЛ – заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані".

"Аль Бара Шишані" з терористами ІДІЛ

"Аль Бара Шишані" з терористами ІДІЛ

ssu.gov.ua

У 2016 році він поїхав до Туреччини. В Україні Тохосашвілі продовжив координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, т.зв. "амніятів".

За даними грузинських ЗМІ, терорист є уродженцем Панкіської ущелини. Тохосашвілі входив до найближчого оточення вбитого в 2016 році одного з лідерів ІДІЛ Тархана Батірашвілі (Абу Умар аш-Шишані), якого західні ЗМІ називали "військовим міністром" організації. Батірашвілі також був вихідцем із Панкіської ущелини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Служба безпеки України затримала в столиці учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Кримінал
Місце
Грузія
Теги
тероризм світовий тероризм ІДІЛ видео фотографии Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги