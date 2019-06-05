Україна домовилася з Росією про перемир'я на Донбасі: подробиці

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив постійний представник Росії в переговорах Борис Гризлов. Його слова підтвердив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає "Інтерфакс-Україна".

Другий президент України зазначив, що пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир'я в зоні проведення Операції Об'єднаних сил повинні розробити до 19 червня.

"До 19 числа повинна група розробити такі пропозиції. Ми повинні 19 числа їх затвердити", – сказав Кучма.

Зі свого боку Гризлов заявив, що "нова угода повинна в обов'язковому порядку передбачати додаткові реально дієві заходи контролю за дотриманням перемир'я".

Представник РФ додав, що економічній підгрупі доручили обговорити питання відновлення економічних зв'язків у разі прийняття Києвом рішення про зняття економічної блокади з тимчасово окупованих районів Донбасу.

Крім того, під час переговорів була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

"Я переконаний, що це питання буде обов'язково вирішене і з 10-го числа. Можна сказати, ми оголосили там режим тиші, тобто сім днів там не повинна працювати зброя. Почекаємо – побачимо", – цитує Кучму "Інтерфакс-Україна".

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення засідання ТКГ висловив надію на те, що розведення сил у Станиці Луганській могло б продемонструвати реальний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Сторони висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці поблизу Станиці Луганської. Це було б справжнім прогресом", – сказав Сайдік журналістам у Мінську.

Нагадаємо, під час мирних переговорів 5 червня "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем Донбасу.

Ілюстрація. Переговори в Мінську Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі.

Під час брифінгу Кучма чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що у нього немає закордонного паспорта, після чого Зеленський публічно затролив політика.

Раніше, 2 жовтня 2018 року, Кучма офіційно пішов із переговорів у Мінську. Тоді його замінив Руслан Демченко.

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