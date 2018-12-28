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''Україна для них страшніша за США'': журналіст висміяв російську пропаганду

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Заяви Кремля про швидкий наступ ЗСУ на Придністров'я — це чергова хвиля антиукраїнської пропаганди. Цього разу вона спрямована на підвищення рейтингу президента Росії.

Про це у ефірі ObozTV заявив блогер і журналіст Кирило Сазонов. На його думку, будь-яке збройне протистояння дозволяє Російській Федерації прикручувати внутрішні гайки і підвищувати урядові рейтинги.

"Тому що у них логіка: ми в кільці ворогів, тут страшна Америка, тут страшна Великобританія, тут ще страшніша Україна, яка тільки й чекає, щоб захопити Москву. І вони цим лякають своїх співгромадян, роблячи свій народ більш керованим", — запевнив Сазонов.

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Насправді ж, пояснив журналіст, Кремлю Донбас не потрібен. Якби вони дійсно цікавилися цією територією, то просто приєднали б Донбас до себе, як вчинили з Кримом.

"Росію цікавить вся Україна. Вони хочуть, щоб був федеральний український округ. Або УРСР. І заради цього вони працюють. А Донбас, розграбований, із затопленими шахтами, без роботи, без перспектив, РФ абсолютно не потрібен", — підсумував він.

Збройні сили України

Збройні сили України

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ масово поширюють фейк про широкомасштабний наступ ЗСУ на Придністров'я. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вже висміяв подібні заяви МЗС РФ, назвавши їх "сном рябої кобили".

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропагандаРосійська воєнна загрозаПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіявійнаконфліктпропагандаЗМІ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
" Россию интересует вся Украина " а зачем нам этот головняк Украина? Он что думает, что Россия мечтает кормить не братьев ,или долги за руину платить?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Наступлении ВСУ на Приднестровье – журналист Кирилл Сазонов \ Где он это вычитал ? В Обозревателе было, в Цензоре было, но в РосСМИ не было ... гонец ваш Сазонов )
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Semenov Igor
Semenov Igor
Украина действительно страшнее США. Пусть США и в какой то мере враг, но враг вменяемый и предсказуемый, с той или иной логикой действий. Есть выражение: Если тебя выпускают из психбольницы, то это не означает, что тебя вылечили, а означает только то, что тебя выпускают в адекватную тебе среду. И с этим трудно поспорить. А тут недавно прочитал, что на Украине закрывают психбольницы.... к чему бы это? Народ снаружи уже адекватен тем, кто ранее был внутри? Украина - очень опасная страна....
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