Убивство Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо арешту Кузьменко

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого хірурга Юлію "Лисицю" Кузьменко.

Як передає УНІАН, колегія суддів не задовольнила клопотання адвокатів і залишила у силі рішення Печерського районного суду Києва.

Юлію Кузьменко залишили під вартою "Ліга"

Таким чином, Кузьменко буде перебувати в СІЗО до 3 квітня. Постанову оскаржити не можна.

При цьому адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що після того, як закінчиться термін перебування його підзахисної під вартою, він буде звертатися до Печерського райсуду Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 лютого поточного року Печерський суд Києва залишив Кузьменко під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненко (Riffmaster); волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.

За рішенням суду, Дугаров відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненко взяли під варту до 8 лютого.

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