Головна Новини
14 лютого • оновлено в 22:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Убивство Шеремета: суд ухвалив нове рішення щодо арешту Кузьменко

Читати матеріал російською

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого хірурга Юлію "Лисицю" Кузьменко.

Як передає УНІАН, колегія суддів не задовольнила клопотання адвокатів і залишила у силі рішення Печерського районного суду Києва.

Новини
Вбивство Шеремета: захист Дугарь спростував нові докази поліції

Юлію Кузьменко залишили під вартою

Юлію Кузьменко залишили під вартою

"Ліга"

Таким чином, Кузьменко буде перебувати в СІЗО до 3 квітня. Постанову оскаржити не можна.

При цьому адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що після того, як закінчиться термін перебування його підзахисної під вартою, він буде звертатися до Печерського райсуду Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 лютого поточного року Печерський суд Києва залишив Кузьменко під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненко (Riffmaster); волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко; волонтеру і військової медсестри Яні Дугаров.

  • За рішенням суду, Дугаров відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненко взяли під варту до 8 лютого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Павло Шеремет
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
33
3
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Понять! Простить! Бомбу вернуть! Воны ж воювалы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги