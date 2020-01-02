Убивство Каті Гандзюк: адвокатам Мангера платили із бюджету Херсона

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, фінансуються з бюджету області та міста.

Таку заяву на своїй Facebook-сторінці зробили активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". "Мангера не просто не прибрали з посади голови Херсонської обласної ради. Йому не просто не змогли висловити недовіру. Мангера утримують всією областю", – написали вони.

Убивство Каті Гандзюк "Кореспондент"

За їхніми даними, зокрема, бюджетні кошти отримували керівники адвокатського об'єднання "Константа" – Дмитро Ільченко і Андрій Мурашкін, які є адвокатами Мангера.

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року Мангеру зменшили заставу з 2,5 мільйона гривень до понад 1 мільйон гривень.

Як писав OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!