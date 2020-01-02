Убивство Каті Гандзюк: адвокатам Мангера платили із бюджету Херсона

Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, фінансуються з бюджету області та міста.
Таку заяву на своїй Facebook-сторінці зробили активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". "Мангера не просто не прибрали з посади голови Херсонської обласної ради. Йому не просто не змогли висловити недовіру. Мангера утримують всією областю", – написали вони.
Убивство Каті Гандзюк
"Кореспондент"
За їхніми даними, зокрема, бюджетні кошти отримували керівники адвокатського об'єднання "Константа" – Дмитро Ільченко і Андрій Мурашкін, які є адвокатами Мангера.
Нагадаємо, 25 листопада 2019 року Мангеру зменшили заставу з 2,5 мільйона гривень до понад 1 мільйон гривень.
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на завершене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого стосунку до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього надягнули електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
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