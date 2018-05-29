Убивство дівчинки на Донбасі: бабуся звинуватила ЗСУ

Бабуся 15-річної Дарини Каземірової, яка була вбита під час обстрілу селища Залізне Донецької області, стверджує, що снаряд прилетів в їх будинок нібито від Збройних сил України, а не терористів "ДНР".

Про це жінка заявила в коментарі телеканалу ТСН, який так і подав її слова в своєму сюжеті.

На це також звернув увагу колишній редактор каналу, журналіст і історик Вахтанг Кіпіані, який вважає, що ТСН повинні били вирізати слова жінки з сюжету.

"Я більше трьох років працював редактором ТСН. І, якби вчора довелося б готувати матеріал до ефіру, то, не вагаючись, вирізав би слова матері, це дебільне "ватне" твердження про те, що стріляли "свої". Це не цензура, а гігієна і елемент національної безпеки. Не можна давати в ефір, дивляться мільйони людей, подібну повну нісенітницю, хто б її не сказав", - прокоментував Кіпіані ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Даша готувалася до випускного і жила у бабусі.