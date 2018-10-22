Убив ''праву руку'' Плотницького: чистильник ''кухаря'' Путіна здав його брудні справи в Сирії і на Донбасі

Близький до Кремля бізнесмен, внесений у список санкцій США за втручання у вибори, Євген Пригожин, також відомий як "шеф-кухар Путіна", пов'язаний зі смертю декількох людей у Росії, Сирії і на Донбасі.

61-річний Валерій Амельченко 2 жовтня розповів "Новой газете" про те, як виконував брудну роботу за завданням людей, які працювали на Пригожина, брав участь у нападах на опозиціонерів і блогерів, спецопераціях у Росії і за кордоном. Сам чоловік після інтерв'ю загадково зник, поліція веде його розшук, Слідчий комітет проводить перевірку.

Валерій Амельченко "Нова газета"

Як встиг розповісти Амельченко, він почав працювати на Пригожина у кінці 2012 — початку 2013 року. Група виконувала особливі доручення із лінії служби безпеки: "В основному, спостерігали за різними людьми".

"Він пригадує якихось братів на Василівському острові, чий автомобіль облили спеціальною рідиною, щоб облізла фарба; як на Великому проспекті Петроградської сторони імітували ДТП: спеціально найнята людина падала під колеса автомобіля підприємця Олени Черевко, власниці клініки "Дента-Л", у якої був спір про нерухомість із Пригожиним", — пише з його слів газета.

Кадр з місця підставної ДТП, де Амельченко "надавав допомогу потерпілому" "Нова газета"

За словами Амельченко, восени 2013 року він "із товаришем" відвідав Сочі, метою було "виховати" якогось сочинського блогера, який "погано писав про Путіна". Нібито цей блогер торгував автомобільними запчастинами, і його заманили на зустріч під приводом угоди. У результаті бесіди, блогер припинив мережеву активність, відбувшись забоями.

Так само Амельченко зізнався, що був на Майдані у Києві. На питання, чи був він в Україні у приватних справах або за завданням, Амельченко зауважив: "Я не настільки багатий, щоб їздити туди за власною ініціативою".

Як зазначає ЗМІ, у 2014-2016 роках Амельченко і його людям доводилося працювати в основному в Україні — як в "Донецькій і Луганській народних республіках", так і на території, контрольованій центральним урядом. Наприклад, він згадував про те, як в Луганську з "пебешки" (9-мм ПБ "пістолет безшумний") ліквідували якогось важливого персонажа, "праву руку Плотницького" — у його під'їзді, на сходовому майданчику між 3-м і 4 м поверхами дев'ятиповерхового будинку.

"За описом, це дуже схоже на вбивство помічника глави "ЛНР"Дмитра Каргаева, труп якого із вогнепальними пораненнями 16 березня 2016 року було виявлено на сходовому майданчику 2-го поверху в 6-му під'їзді будинку 12 по вулиці Суходольській в Луганську", — пише ЗМІ.

Вбивство Дмитра Каргаева

Також Амельченко брав участь в операціях із отруйними речовинами. Діяли за допомогою ветеринарного дротика. Одна із акцій, за словами Амельченка, сталася влітку 2016 року у Пскові. З розповіді Амельченка виходить, що "куратор" нібито поставив завдання провчити якогось блогера. Блогер, якому було до 40-45 років, після ін'єкції впав, і швидка допомога не змогла врятувати йому життя. Родичі впевнені, що він помер від серцевого нападу.

Валерій Амельченко "Нова газета"

Але головна історія Амельченка, як пише ЗМІ, — сирійська. За словами найманця, 12 лютого 2017 року в Сирію попрямувала група за завданням служби безпеки Пригожина. Завдання групи, за словами Амельченка, — випробування різних препаратів на захоплених сирійською армією у полон членах "Ісламської держави" та інших бойовиках.

Як випливає із розповіді Амельченка, після прибуття у Сирію з’ясувалося, що їх там ніхто не чекає і ніяких полонених "для дослідів" надавати не збирається. Він згадував, що група якийсь час перебувала у Тартусі, потім певний час у Хомсі, побувала й у Тіфоре.

Підготовка мисливців на ІДІЛ "Нова газета"

Нібито "головний" із Петербурга наполягав на виконанні завдання, незважаючи на труднощі. Кимось із керівництва було прийнято рішення проводити тестування препаратів на членах загонів так званих "Мисливців за ІДІЛ" (ISIS Hunters), підготовка яких велася інструкторами "групи Вагнера" ​​на базі за 80 кілометрів від Хомса. Яд додавали у сік й інші напої, однак після отруєння високопоставленого співробітника Мухабарата, який курирував "Мисливців за ІДІЛ", операцію згорнули.

"До моменту публікації нам невідома доля Валерія Амельченка. Можливо, він інсценував своє викрадення і вирішив самостійно ховатися як від розплати за балакучість з боку колишніх колег, так і від інтересу журналістів. Але не менш імовірно й те, що після зустрічі з "кураторами" він змінив свою позицію і зараз готується публічно спростовувати власні слова, незважаючи на факти", - резюмує російське ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "кухаря" Путіна виявилося кримінальне минуле.