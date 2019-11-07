Убиті й поранені: Росія знову зазнала втрат на Донбасі

Російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі чотирьох бійців 6 листопада. З них остаточно – одну особу.

Таку статистику опублікував на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, захисникам України вдалося ліквідувати терориста з 1 армійського корпусу окупантів (9 ОМСП).

Втрати Росії на Донбасі "Інформаційний опір"

Санітарні втрати російських загарбників склали три особи – в 1 армійському корпусі РФ (один терорист з 9 ОМСП і один із 100 ОМСБр) і в 2 армійському корпусі РФ (один бойовик із 2 ОМСБр).

"Вірте у воїнів! Вірте у Збройні сили України!" – підсумував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

з 29 жовтня по 5 листопада втрати російських окупантів на Донбасі склали шість осіб тільки за підтвердженими даними.

Саме 5 листопада терористи втратили сім осіб, двоє з них були ліквідовані остаточно.

В ООС повідомили, що останнім часом терористи "Л/ДНР" неохоче вступають в бої та їх насильно виганяють на бойовище, як штрафбатівців.

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