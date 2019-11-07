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7 листопада • оновлено в 10:55
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Убиті й поранені: Росія знову зазнала втрат на Донбасі

1.8т Читати матеріал російською

Російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі чотирьох бійців 6 листопада. З них остаточно – одну особу.

Таку статистику опублікував на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, захисникам України вдалося ліквідувати терориста з 1 армійського корпусу окупантів (9 ОМСП).

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Втрати Росії на Донбасі

Втрати Росії на Донбасі

"Інформаційний опір"

Санітарні втрати російських загарбників склали три особи – в 1 армійському корпусі РФ (один терорист з 9 ОМСП і один із 100 ОМСБр) і в 2 армійському корпусі РФ (один бойовик із 2 ОМСБр).

"Вірте у воїнів! Вірте у Збройні сили України!" – підсумував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Санитарные потери российских заxвaтчикoв составили три человека – в 1 армейском корпусе РФ (один теppopиcт из 9 ОМСП и один из 100 ОМСБр) и во 2 армейском корпусе РФ (один бoeвик из 2 ОМСБр)."... А ещё 18 человек из ОППЕРР и 49 из КВААПР РФ. АБЫРВАЛГ!
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0
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П А
П А
Шот гробики какие-то длинные, на весь кузов... Ихтамнетов брикетами паковали?
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0
1
П А
П А
П А, и утилизация налажена - стяжечки для гробиков, кран ...
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0
1
фил филька
фил филька
россия понесла потери: убит один украинец.
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2
1

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