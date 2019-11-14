Убиті і поранені: офіцер повідомив про масштабні втрати Росії на Донбасі

Російські окупаційні війська, які окупували Донбас, понесли масштабні в зоні бойових дій 13 листопада. Вони склали п'ять осіб.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму Telegram-каналі. За його даними, на Донбасі за добу був ліквідований один терорист.

"Санітарні втрати (300) склали 4 людини. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Офіцер повідомив про масштабні втрати Росії на Донбасі Цензор.Нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період з 5 по 11 листопада російські війська втратили 4 людини під час боїв на Донбасі.

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