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Марина Петік
Марина Петік
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"Мати цинічно брехала": подробиці жорстокого вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром

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Жителі Миролюбівки у Дніпропетровській області два тижні не помічали, що в селі зникла 13-річна Інна Дубик.

Поки поліція не знайшла злочинця, і той не показав у кущах тіло дівчинки, всі вважали, що вона десь гуляє. Детальніше про жахливу трагедію — у матеріалі OBOZREVATEL.

Мати не знала, коли дочка пішла з дому

Сам злочин трапився більш ніж два тижні тому. 13-річна Інна зникла з дому і не з'являлася там, за словами матері, тиждень. Вона прийшла в поліцію 28 червня і запевняла, що дівчинка пішла в магазин 23 числа, з того часу не поверталася.

Інна Дубик

Інна Дубик

Facebook Олени Компанієць

Тільки 5 липня поліція за допомогою волонтерів Кривого Рогу з групи "Пошук зниклих дітей" виявила тіло Інни. На це місце вказав 24-річний підозрюваний. Дівчинка була зґвалтована і задушена два тижні тому.

Однак деякі жителі села підозрюють, що мати і сама точно не знала, коли Інна зникла. Нібито дівчинка пасла корів, мати прийшла до неї і дала грошей на лимонад. Дівчинка побігла в магазин і по дорозі зникла.

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Сама сім'я давно перебуває на обліку у соціальних служб і вважається проблемною. Батьки зловживають спиртними напоями. Крім Інни, в сім'ї є ще двоє синів 12 і 15 років, причому навіть молодша дитина курить.

Підозрюваний у вбивстві показує місце злочину

Підозрюваний у вбивстві показує місце злочину

Нацполіція

"Є корова — отже сім'я заможна"

Однак у Миролюбівці сім'ю вважають "зразково-показовою", оскільки у господарстві у них є корова, а самі батьки тримають город. "Це у нас такий показник, якщо у сім'ї є корова, то люди працьовиті і заможні", — сказала у бесіді з OBOZREVATEL місцева жителька Оксана.

Поки поліцейські та волонтери шукали дитину, в Миролюбівці всі говорили, що вона десь гуляє, мовляв, не так давно її бачили на вулиці або у Жовтих водах. При цьому маму така інформація цілком влаштовувала, вона не турбувалася про дочку.

"Ночувати вона могла у будь-кого в хаті, тут все село — родичі. Інна часто йшла з дому, може, тому її відразу і не почали шукати. Але з іншого боку, від хорошого життя і теплого ліжка ніхто не тікає. Погано їй було в рідному домі, ось і тікала вона. Хоча сама дівчинка хороша, спокійна, закінчила 7 клас у цьому році", — розповіла нам ще одна літня жінка з цього села.

Миролюбівка

Миролюбівка

Google

Мати навіть не шукала дочку

Байдужість сім'ї до зникнення дитини підтверджує і начальник служби у справах дітей П'ятихатської райадміністрації Олена Компанієць. Вона каже, що мати постійно їй брехала.

"Тіло дівчинки знайшли неподалік від того місця, де вона пасла корів. Нелюд вбив дівчинку ще 23 червня, а тіло прикопав у посадці. А мати спокійно й цинічно брехала. Вона була байдужа, без емоцій. Я по телефону змушувала її шукати дівчинку, а вона мені відповідала, де ж я її знайду. На запитання, чому так пізно повідомила в поліцію про зникнення, мати відповіла, що десь по селу Інна з'являлася. А на питання, де ж тоді дівчинка ночує, вона відповідала — там, де і гуляє", — повідомила OBOZREVATEL Олена Компанієць.

Волонтери кілька днів шукали Інну

Волонтери кілька днів шукали Інну

Facebook Пошук дітей Кривий Ріг

Жителі кажуть, що в селі у деяких сім'ях заведено, що діти гуляють самі по собі.

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"Діти тиждень додому не приходять, а односельці кажуть, що десь бачили вашу дитину. І батьки не турбуються. Якщо живий, здоровий, отже, все добре. І маленькі діти по селу ходять самі по собі, батьки зайняті своїми справами. Тут багато так виросли", — розповідає одна з місцевих Олена.

До пошуків підключали кінологів

До пошуків підключали кінологів

Facebook Пошук дітей Кривий Ріг

Сам вбивця у селі не прописаний, але останнім часом жив тут. До цього був двічі судимий: за крадіжку та угон автомобіля. Тепер йому загрожує довічний термін.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
Обсос гадость, где комменты
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
нормально, на место преступления указал подозреваемый, а нашли волонтёры, полиция там в роли наблюдателей?
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