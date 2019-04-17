У ЗСУ показали ліквідацію кулеметника-терориста на Донбасі

Військовослужбовець ЗСУ ліквідував на Донецькому напрямку терориста незаконного збройного формування.

Відео на своєму YouTube-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) і підписав "Воїн ОС вжалив російського кулеметника".

"Адекватно відповівши на провокації, снайпер ОС вжалив кулеметника окупантів і відправив його для подальшого проходження служби в 200-у бригаду", — зазначив офіцер.

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Штефан додав, що, ігноруючи Мінські домовленості, російсько-окупаційні війська щодня провокують підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

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