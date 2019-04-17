|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У ЗСУ показали ліквідацію кулеметника-терориста на Донбасі

Читати матеріал російською

Військовослужбовець ЗСУ ліквідував на Донецькому напрямку терориста незаконного збройного формування.

Відео на своєму YouTube-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) і підписав "Воїн ОС вжалив російського кулеметника".

"Адекватно відповівши на провокації, снайпер ОС вжалив кулеметника окупантів і відправив його для подальшого проходження служби в 200-у бригаду", — зазначив офіцер.

У ЗСУ показали ліквідацію кулеметника-терориста на Донбасі

скріншот

Новини
У "бригаді-200" поповнення: в ЗСУ показали ліквідованих терористів "ДНР"

Штефан додав, що, ігноруючи Мінські домовленості, російсько-окупаційні війська щодня провокують підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Исаев Максим
Исаев Максим
То есть, когда каратели обстреливают ополченцев, они минские договоренности не нарушаются, а когда ополченцы карателей - то нарушаются... Я всё правильно понял, аффтар?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки