Війна за незалежність триває: на Донбасі підірвалися бійці ЗСУ

У вівторок, 28 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Про це на сторінці в Facebook поінформувала пресслужба ООС.

Противник протягом доби обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

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Три обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Березового – з гранатометів різних систем.

Карта ООС на 28 січня

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

чотири рази поруч із Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм – 26 мін, 5 мін із 82-мм міномета, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ООС повідомили, що терористи зайшли на українські позиції в зоні розведення сил і засобів у Луганській області й влаштували обстріл.

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