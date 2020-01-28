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28 січня • оновлено в 21:38
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Війна за незалежність триває: на Донбасі підірвалися бійці ЗСУ

1.6т
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У вівторок, 28 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Про це на сторінці в Facebook поінформувала пресслужба ООС.

Противник протягом доби обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

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На Донбасі підірвалися двоє бійців ЗСУ

На Донбасі підірвалися двоє бійців ЗСУ

24 канал

Три обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Березового – з гранатометів різних систем.

Карта ООС на 28 січня

Карта ООС на 28 січня

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • чотири рази поруч із Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм – 26 мін, 5 мін із 82-мм міномета, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ООС повідомили, що терористи зайшли на українські позиції в зоні розведення сил і засобів у Луганській області й влаштували обстріл.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини ЛНР Новини ДНР ООС Збройні сили України Новини Донбасу
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы, вы еще там не надорвали пупки с Россией воевать? А с 1941 по 1945 г.г. Генпрокурор СССР также выдавал Германии разыскиваемых на её территории преступников Германии? В 2018 году Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запросы о выдаче Российской Федерации десяти подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает УНН. «Сообщаем, что в 2017 году российской стороне передано 8 человек, в отношении которых Генеральной прокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче, в 2018 году — 10 таких человек», — говорится в ответе Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что с начала года РФ направила 42 запроса об экстрадиции, в двух запросах было отказано.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Может, дать людям Донбасса самим решать свою судьбу? Самоопределение или продолжение конфликта. Выбирай. Тэ.
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Курган Давид
Курган Давид
Раскина Элла, и людям оккупированной Карелии, Сахалина, Татарстана, Кавказа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Штефан дырка, перемогу уже придумал.
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Курган Давид
Курган Давид
Драго Кувалда, не дергайся, тебя все равно глубоко в мерзлоте не закопают.
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