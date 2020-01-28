Війна за незалежність триває: на Донбасі підірвалися бійці ЗСУ

У вівторок, 28 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Про це на сторінці в Facebook поінформувала пресслужба ООС.
Противник протягом доби обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
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24 канал
Три обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
поблизу Березового – з гранатометів різних систем.
Карта ООС на 28 січня
Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
чотири рази поруч із Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм – 26 мін, 5 мін із 82-мм міномета, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в ООС повідомили, що терористи зайшли на українські позиції в зоні розведення сил і засобів у Луганській області й влаштували обстріл.
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