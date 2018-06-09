У Запоріжжі сім'я з дітьми потрапила в смертельне ДТП: фото і відео 18+

У суботу, 9 червня, в Запоріжжі сталася смертельна ДТП, в якій загинули чоловік і дружина, а троє їхніх дітей госпіталізовані.

Машини їхали в бік "Дубовий Гаї" і зіткнулися біля "розриву" розділової смуги для розвороту, повідомляє 061.

Водій ВАЗ 2108 не побачив "Пежо", яке планувало розвертатися. В результаті сталося зіткнення. В аварії постраждав ВАЗ 2110, який розвертався перед іномаркою.

У зіткненні загинули водій і пасажирка "вісімки". Вони виявилися чоловіком і дружиною. Троє їхніх дітей, які перебували в машині, отримали травми і були госпіталізовані.

Госпіталізований також водій іномарки. "Швидка" забрала всіх потерпілих ще до приїзду рятувальників.

У поліції повідомили, що діти загиблого подружжя 2005, 2006 і 2007 років народження, передає УНІАН.

За фактом аварії поліція проводить розслідування.