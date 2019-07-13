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У Запоріжжі попрощалися з дівчиною, яку спалив коханий: фото

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У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою, яку посеред вулиці облив бензином і підпалив коханий Віталій Чайковський.

Церемонія відбулася в Свято-Покровському соборі на проспекті Соборний, 37, передає сайт Forpost.

Провести дівчину в останній путь прийшли рідні, близькі, молоді люди, які вчилися з Настею, також запорожці, які не знали дівчану за життя, але проявили бажання розділити з родиною важку хвилину.

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

Forpost

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

Forpost

Новини
Вбив кохану: справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала новий поворот
У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

Forpost

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

Forpost

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

У Запоріжжі попрощалися з Анастасією Ковальовою

Forpost

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 28-річний Віталій Чайковський родом з Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

  • Віталію вже обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

  • Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – ні один тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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Україна Запоріжжя
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