У Запоріжжі на пляжі трапилася стрілянина: є постраждалі

У Запоріжжі на місцевому пляжі чоловік почав стріляти в співробітників охорони через прохання залишити зброю у спеціальній комірці.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, зловмисник стріляв з травматичного пістолета Форт.

"На вході місцевого пляжно-розважального комплексу, 13 вересня близько 16.00 охорона зупинила двох чоловіків. Відвідувачів попросили залишити в спеціальній комірці заборонені предмети, якщо у них такі є. У цей момент, старший з них почав конфліктувати і погрожувати ножем, після чого зробив кілька пострілів у бік охорони. На щастя, ніхто з них не постраждав ", – розповіло джерело.

Наш співрозмовник додав, що під час конфлікту співробітники охорони були змушені застосувати газовий балончик відносно молодшого зловмисника, який також поводився агресивно і нецензурно висловлювався.

"Після того, як прозвучали перші постріли – з'явився невідомий чоловік, кілька разів вистрілив, але вже в сторону але вже в сторону тих, хто розпочав конфлікт, поранивши старшого з них, після цього зник у невідомому напрямку", – уточнило джерело.

Він зазначив, що особи зловмисників були встановлені – ними виявилися син і батько, 19-річний і 53-річний місцеві жителі. Вони були доставлені в лікарню. Попередньо, в момент конфлікту чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції факт стрілянини підтвердили, та уточнили, що сьогодні вирішується питання про повідомлення 53-річному чоловікові про підозру у скоєнні злочину. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в торговому центрі в Оболонському районі Києва сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримала одна людина.

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