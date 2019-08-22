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У Запоріжжі чоловік облив дружину окропом: з постраждалою трапилася нова трагедія

6.1т Читати матеріал російською

У Запоріжжі у Анастасії Шаповалової, яку облив окропом цивільний чоловік, відібрали дітей та передали в реабілітаційний центр.

Як повідомляє пресслужба Запорізької області, дівчина зараз проходить лікування в медустанові. За дітьми – чотирьох і шести років – увесь цей час дбала бабуся, мати її чоловіка. У самої Шаповалової рідних немає.

Однак у поліції міста розповіли, що діти від бабусі втекли. Але незабаром їх знайшли і на час перебування матері в лікарні передали в Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Лише після того, як Шаповалову випишуть з лікарні, дітлахів їй віддадуть.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі чоловік облив окропом свою дівчину, поки вона спала. Постраждалу Анастасію Шаповалову госпіталізували з опіками 21% тіла.

Відомо, що нелюд спеціально намагався нанести якомога більше ран, оскільки фактично залив киплячу воду в горло 25-річній Шаповаловій.

Також у мережі з'явилося перше відео з постраждалою дівчиною із Запоріжжя, яку цивільний чоловік облив окропом.

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Місце
Україна Запоріжжя
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Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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