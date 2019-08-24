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У Запоріжжі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала дитину

1.7т Читати матеріал російською

У Запоріжжі біля одного із супермаркетів банда підлітків напала на 13-річну дівчинку і пограбувала її.

Як повідомляє інформаційний паблік onenewszp в Instagram, це сталося 23 серпня близько 19:30 біля магазину АТБ у Шевченківському районі.

До школярки на перетині вулиць Чарівної і Слов'янської підійшли 10 неповнолітніх 15-16 років і відвели в сторону, де двоє з компанії побили.

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Родич постраждалої знайшов деяких учасниць банди в соцмережах, поділившись їх фотографіями.

Підозрювана в нападі

Підозрювана в нападі

onenewszp

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Запоріжжі прямо посеред вулиці колишній боксер Євген Скрипніков побив хлопця і дівчину за зроблене зауваження.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
бійка банда підлітків побили підлітка фотографии
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