У Запоріжжі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала дитину

У Запоріжжі біля одного із супермаркетів банда підлітків напала на 13-річну дівчинку і пограбувала її.
Як повідомляє інформаційний паблік onenewszp в Instagram, це сталося 23 серпня близько 19:30 біля магазину АТБ у Шевченківському районі.
До школярки на перетині вулиць Чарівної і Слов'янської підійшли 10 неповнолітніх 15-16 років і відвели в сторону, де двоє з компанії побили.
Родич постраждалої знайшов деяких учасниць банди в соцмережах, поділившись їх фотографіями.
Підозрювана в нападі
onenewszp
23.08.2019 о 19:30 Відбувся з моєї 13-ї річною сестрою кричущий випадок близько 10-ї підлітків (2-е било, 8 дивилося) 15-16 років побили і пограбували її. На АТБ на перетині вулиці Чарівній і слов'янської, відвели на балку. Якщо є свідки або хтось знає цих людей, прошу зателефонувати за номером +380 (95) 259 53 80 Тому що для Шевченківської поліції це понад складне завдання !!! @kostek__kotek @ prana.108
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Запоріжжі прямо посеред вулиці колишній боксер Євген Скрипніков побив хлопця і дівчину за зроблене зауваження.
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